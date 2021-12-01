Врач и патриот

В наше непростое время патриотизм стал для людей осознанных практически нормой жизни.

Это, прежде всего, активная гражданская позиция и высочайший профессионализм, помноженный на человечность, и поставленный на службу обществу. Яркий пример совмещения этих качеств – врач и бизнесмен Владимир Шоломицкий.

Владимира многие украинцы знают как директора сети клиник имени В. В Гальченко и опытного врача. Знание медицины и ее острых проблем изнутри помогает ему успешно лечить не только своих пациентов, но и отрасль в целом. И лучшее доказательство этому – налаженная работа в клинике и слаженная работа команды специалистов.

За то, чтобы достойная оплата труда и нормальные условия работы были у всех медиков, он не перестает говорить и бороться на всех уровнях власти. Как не забывает он и о простых людях – пожилых, социально незащищенных, людях с ограниченными возможностями и молодых ребятах на фронте, к которым Владимир не раз приезжал как волонтер.

Владимир Шоломицкий / Фото: Триша (Анна Грищенко)

Всегда элегантный и подтянутый – он не только успешный бизнесмен, который постоянно развивается и внедряет инновации, но и человек, для которого национальное самосознание – это конкретный жизненный ориентир. Поэтому среди многочисленных титулов – академик НАН, Первый заместитель-руководитель Национальной медицинской палаты Украины, магистр Института менеджмента и бизнеса им. Б. Хмельницкого МАУП, директор Департамента здравоохранения «Международной Дипломатической Миссии Публичной Дипломатии» – есть важные звания, которые присвоило Владимиру украинское казачество. Возрождение его духа и славной истории – одна из целей, которые ставит перед собой и всегда достигает Владимир.

Лікар та патріот

У наш непростий час патріотизм став для свідомих людей практично нормою життя. Це, насамперед, активна громадянська позиція і найвищий професіоналізм, помножений на людяність, і на службу суспільству. Яскравим прикладом поєднання цих якостей є лікар і бізнесмен Володимир Шоломицький.

Володимира багато українців знають як директора мережі клінік імені В. В. Гальченка та досвідченого лікаря. Знання медицини та її гострих проблем зсередини допомагає йому успішно лікувати не лише своїх пацієнтів, а й галузь загалом. І найкращий доказ цього – налагоджена робота у клініці та злагоджена робота команди фахівців.

За те, щоби гідна оплата праці та нормальні умови роботи були в усіх медиків країни, він не перестає говорити і боротися на всіх рівнях влади. Як не забуває він і про простих людей – літніх, соціально незахищених, людей з обмеженими можливостями та молодих хлопців на фронті, до яких Володимир неодноразово приїжджав як волонтер.

Завжди елегантний та підтягнутий – він не лише успішний бізнесмен, який постійно розвивається та впроваджує інновації, а й людина, для якої національна самосвідомість – це конкретний життєвий орієнтир. Тому серед численних титулів – академік НАН, Перший заступник-керівник Національної медичної палати України, магістр Інституту менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького МАУП, директор Департаменту охорони здоров'я «Міжнародної Дипломатичної Місії Публічної Дипломатії» – є важливі звання, які надало Володимиру українське козацтво. Відродження його духу та славної історії – одна з цілей, яку ставить перед собою і завжди досягає Володимир.

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