Безкоштовні консультації з лікарями з усього світу

Реклама 29 марта 2022 15:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Безкоштовні консультації з лікарями з усього світу
Безкоштовні консультації з лікарями з усього світу
пресс-служба

Офіційний сайт doctors4ua.com надає розширений доступ до високоякісних медичних послуг через сайт або мобільний додаток.

Сервіс пов'язує вас із професійними лікарями через онлайн-чат для лікарів. Програма дозволяє пацієнтам проводити онлайн-консультації з грамотним лікарем протягом декількох хвилин прямо з дому.

Як тільки ви завантажите програму, ви отримаєте досвід лікаря на кінчиках ваших пальців. Ви зможете отримати розгорнуті відповіді на тривожні запитання. Запитайте лікаря онлайн будь-коли в будь-якому місці.

Підключайтеся до сертифікованого лікаря 24 години на добу та отримуйте безкоштовні онлайн консультації. Програма дозволяє спілкуватися з лікарями, обмінюватися фотографіями і не лише. Сервіс на 100% безкоштовний для українців, а для решти світу доступна пробна версія. Приєднуйтесь до наших більш ніж 300 000 учасників сьогодні. Завантажте програму та поговоріть з лікарем онлайн.

Як це працює?

Проконсультуйтеся з лікарем за 3 простих кроки:

  • Опишіть вашу проблему.

Завантажте програму, зареєструйтесь та розкажіть про свою медичну проблему, щоб почати.

  • Поспілкуйтеся з лікарем.

Зв'яжіться із сертифікованим лікарем. Ви можете спілкуватися, надсилати різні фотографії та відео особистого характеру.

  • Отримайте рецепт.
  • Онлайн-лікарі можуть допомогти з вашими медичними проблемами та дати вам рецепти.

Сервіс прагне надати доступні та прості консультації. Грамотні лікарі готові подбати про жінок та їхні сім'ї цілодобово. Кожна людина у світі повинна мати можливість зв'язатися із досвідченим лікарем онлайн.

Доктор Чат 24/7:

  • Цілісний підхід до охорони здоров'я з лікарями, доступними цілодобово, у вас під рукою.

Підтримка сексуального здоров'я:

  • Відчуйте себе впевнено завдяки надійним порадам сертифікованого акушера-гінеколога з питань сексуального здоров'я.

Аудіо/відео чат:

  • Задайте свої медичні питання онлайн-лікарю за допомогою текстових, аудіо- або відео консультацій.

Електронні рецепти:

  • Протягом кількох хвилин ваші рецепти чи добавки будуть відправлені до місцевої аптеки.

Медичні нагадування:

  • Приймайте свої щоденні ліки вчасно та ніколи не пропускайте прийом із нашими нагадуваннями.

Запис історії хвороби:

  • Всі ваші консультації, рецепти та лікарняні листи зберігаються у вашій особистій історії хвороби, щоб ви могли переглянути їх у будь-який час.

І якщо вас цікавлять онлайн консультації, тоді ви звернулися за потрібною адресою.

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