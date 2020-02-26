Як часто потрібно відвідувати гінеколога?

Як часто потрібно відвідувати гінеколога?

Головним завданням гінеколога є збереження жіночого здоров'я, коли багато хто вважає, що він займається тільки лікуванням.

Консультація гінеколога щороку повинна бути пріоритетним пунктом у розкладі жінки. А якщо пацієнтка вже раніше стикалася з гінекологічними проблемами, то візити до лікаря повинні здійснюватися кожні 6 місяців. Обстеження гінеколога обов'язково має включати не лише огляд лікаря, але і аналізи на мікрофлору, онкоцітологіческое дослідження мазків з шийки матки, проведення кольпоскопії та УЗД органів малого таза і молочних залоз.

За статистикою більшість жіночих захворювань, зокрема ті, які відносяться до онкологічних захворювань, виявляються як раз на профілактичному огляді. Запитайте себе, що легше зробити: попередити захворювання, або вилікувати його? Відповідь однозначна - профілактика хвороб безпечніше і менш затратно по часу.

Молоді дівчата після початку статевого життя повинні здати аналізи на мікрофлору і на інфекції, що передаються статевим шляхом. Здавати ці аналізи також потрібно, якщо дівчина змінила свого сексуального партнера.

Жінкам після 40 років лікарі радять проходити дослідження на онкомаркери раку яєчників і молочних залоз. У цьому віці, як правило, організм жінки починає проходити гормональні зміни. Наступ клімактеричного періоду може призводити до незручностей у повсякденному житті. Але сучасні методики дозволяють звести неприємні симптоми до мінімуму, головне вчасно допомогти своєму організму.

Постійний комплексний догляд за своїм здоров'ям це можливість вчасно виявити наявні патології і провести своєчасне лікування.

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Так, лікування ерозії шийки матки проводитися радіохвильовим методом, який показаний навіть не родили дівчатам, так як не залишає рубців, а значить не впливає на її еластичність.

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Важливо пам'ятати, що своєчасний похід до гінеколога може вберегти від розвитку безпліддя і онкології. Записатися на прийом до гінеколога в Києві можна за номерами 0 800 30 11 77 або 0 800 30 30 70, а також на сайті.