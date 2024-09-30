Хондропротектори – препарати, які подбають про здоров’я ваших суглобів

Артрит, бурсит, міозин – діагнози сьогодні, на жаль, не рідкість. Але найчастіше лікарі діагностують остеохондроз – дегенеративні зміни, що відбуваються у хрящі з віком.

Цим захворюванням страждає понад 25% людей віком від 50 років. А якщо надмірно навантажувати себе в спортзалі, хвороба може розвинутися навіть раніше. Для лікування та профілактики остеохондрозу спеціалісти рекомендують приймати флексогіал або інші хондропротектори. Як працюють такі препарати та який ефект дають такі засоби лікування?

Які бувають хондропротектори?

Хондропротектори – речовини, дія яких спрямована на зменшення ознак захворювання опорно-рухового апарату та захист суглобів від дегенеративних змін. Потрапляючи в організм, ці сполуки заповнюють простір навколо суглобу, захищаючи його від надмірного тертя, тим самим, позбавляючи від болю та можливого руйнування хрящової тканини. Сьогодні хондропротектори застосовують для лікування бурситу, артритів, артрозів, підколінної кисти.

На сайті likie.ua ви можете замовити хондропротектори, які належать до одного з трьох поколінь:

I покоління – мають натуральний склад, виготовляються з рослинної сировини та хрящів свійських тварин;

II покоління – мають у складі ретельно очищені компоненти: гіалуронову кислоту, хондроїтин сульфат, глюкозамін;

III покоління – поєднання складових першого та другого покоління, містять корисні мінерали, вітаміни, амінокислоти.

Серед величезної родини хондропротекторів знайшли місце і ліки, і БАДи. В будь-якому разі, перш ніж почати їхнє вживання, потрібно проконсультуватися з лікарем-ортопедом.

Як працюють хондропротектори?

Вчені стверджують, що хондропротектори, в першу чергу, необхідні, щоб зменшити інтенсивність болю за наявності суглобової патології. Такий ефект досягається завдяки активності діючої речовини, зменшенню концентрації медіаторів запалення. Проте, згідно з результатами останніх досліджень, з’явились докази, що хондропротектори:

виступають у ролі «будівельного матеріалу» для суглобів та кісток;

гальмують деструктивні процеси в кістковій тканині, суглобах та хрящах.

Звісно, досягти такого результату, як у лабораторних умовах, в реальності поки що неможливо, отже, повністю подолати остеохондроз все ще не вдається. Але загальний стан хворого, який вживає хондропротектори, значно полегшується.