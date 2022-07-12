Як зібрати аптечку під час війни та які ліки обов'язково повинні бути під рукою
Домашня аптечка під час війни завжди має бути зібраною. У рубриці «Надійні поради» на СТБ Надія Матвєєва розповіла, як правильно зібрати аптечку під час війни та які ліки обов’язково мають бути під рукою.
♦ жарознижувальні;
♦ краплі для носа та спреї або пастилки для горла;
♦ антисептики для знезараження шкіри – це перекис водню та хлоргексидин;
♦ обов’язково – бинти, стерильні серветки, марлеві перев'язувальні пакети й пластирі;
♦ не завадить тримати під рукою заспокійливі, антидіарейні препарати і ліки проти блювоти, адже через нерви та несвіжу їжу ніхто не застрахований від розладів травлення;
♦ так само можна підчепити бактеріальні чи вірусні хвороби, тому вам знадобляться ліки проти кишкових інфекцій;
♦ якщо ви колись стикалися з алергією, поновіть запаси ліків від неї – у бомбосховищах багато подразників (наприклад, пил, пліснява, кліщі у старих ковдрах та подушках; може проявитися харчова алергія);
♦ також протизапальні краплі для очей через грибок, пил і вогкість у підвалах.
Не забудьте про ліки, які приймаєте на постійній основі від хронічних чи особистих захворювань, – тримайте вдома хоча б їх місячний запас!
Нагадаємо,