Як зібрати аптечку під час війни та які ліки обов'язково повинні бути під рукою

12 июля 2022 17:17 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як зібрати аптечку під час війни та які ліки обов'язково повинні бути під рукою
Як зібрати аптечку під час війни і які ліки обов'язково повинні бути під рукою
pixabay.com

Домашня аптечка під час війни завжди має бути зібраною. У рубриці «Надійні поради» на СТБ Надія Матвєєва розповіла, як правильно зібрати аптечку під час війни та які ліки обов’язково мають бути під рукою.

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Через можливі перебої з постачанням перевірте свої запаси універсальних ліків для всієї родини. Надія Матвєєва наголошує, що вдома обов'язково мають бути:

♦ жарознижувальні;

♦ краплі для носа та спреї або пастилки для горла;

♦ антисептики для знезараження шкіри – це перекис водню та хлоргексидин;

♦ обов’язково – бинти, стерильні серветки, марлеві перев'язувальні пакети й пластирі;

♦ не завадить тримати під рукою заспокійливі, антидіарейні препарати і ліки проти блювоти, адже через нерви та несвіжу їжу ніхто не застрахований від розладів травлення;

♦ так само можна підчепити бактеріальні чи вірусні хвороби, тому вам знадобляться ліки проти кишкових інфекцій;

♦ якщо ви колись стикалися з алергією, поновіть запаси ліків від неї – у бомбосховищах багато подразників (наприклад, пил, пліснява, кліщі у старих ковдрах та подушках; може проявитися харчова алергія);

♦ також протизапальні краплі для очей через грибок, пил і вогкість у підвалах.

Не забудьте про ліки, які приймаєте на постійній основі від хронічних чи особистих захворювань, – тримайте вдома хоча б їх місячний запас!

Нагадаємо,

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