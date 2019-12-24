Таємниці ДНК: девушка приедет из Грузии, чтобы раскрыть тайну своего рождения

Уже сегодня на СТБ выйдет новый выпуск проекта, аналогов которому нет на украинском телевидении, – «Таємниці ДНК».

Каждый вторник, в 19:00, в рамках ток-шоу герои узнают ответы на жизненно важные вопросы с помощью теста ДНК: убеждаются в отцовстве, разыскивают биологических родителей, сестер или братьев и приоткрывают другие тайны родства. Помогают отыскать истину ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты проекта. В предстоящем выпуске зрители увидят две непростые истории героев.

Первым гостем студии станет Владимир. Год назад мужчина приехал в детский дом с благотворительной целью. Общаясь с детьми, он не мог отвести взгляд от одной девочки – она была невероятно похожа на его дочь. Вскоре Владимир узнал, что эта малышка может быть его сестрой! Со слезами на глазах мать мужчины призналась, что у его покойного отца могли быть отношения с другой женщиной. Установить, не подвело ли его чутье и есть ли между ними родственная связь, поможет тест ДНК.

Также в студию пожалует 37-летняя Нино. Еще недавно она была абсолютно счастлива, жила с мужем и двумя детьми в Тбилиси, а на выходных проведывала родителей в Кахетии. Три года назад мир девушки перевернулся – Нино узнала, что родители ей не родные. После инсульта, будучи в тяжелом состоянии, отец признался, что ее удочерили. Совсем скоро мужчина умер, так и не открыв приемной дочери подробностей. Нино начала собственное расследование, которое привело ее в Украину. Девушка мечтает найти хоть кого-то родного по крови. Ее главная надежда – ток-шоу «Таємниці ДНК». Смотрите сегодня, 24 декабря, в 19:00 на СТБ!