Готовим вместе. Домашняя кухня: канал Интер рассекретил дату премьеры нового проекта

В субботу, 4 января, в 09:00 на телеканале «Интер» – премьера кулинарного проекта «Готовим вместе. Домашняя кухня».

Теперь шеф-повар Андрей Дромов вместе с телезрителями в рамках одной программы будут готовить и завтрак, и обед, и ужин, а ведущий Андрей Доманский будет удивлять научными экспериментами!

«Мы всегда с радостью прислушиваемся к нашим телезрителям, их просьбам и пожеланиям, – говорит руководитель проекта Виталия Форманчук. – В последнее время нас все чаще просят уделить внимание каким-то простым домашним блюдам. Поэтому по субботам мы отойдем от тематического меню и предложим зрителям готовые кулинарные решения, чем накормить семью в течение дня. То, что нужно, когда на выходных все родные дома и нет желания заморачиваться с продумыванием меню».

В первом выпуске проекта 4 января в 09:00 шеф-повар Андрей Дромов поделится рецептом вкусного завтрака – омлета «Пуляр» с соусом из рукколы и базилика. Это настоящий кулинарный хит во Франции: чтобы попробовать его, туристы со всего мира едут на остров Мон-Сен-Мишель, где было придумано это блюдо. Телезрителям «Интера» не нужно проделывать такой долгий путь, благодаря программе «Готовим вместе» они смогут приготовить этот оригинальный омлет на собственной кухне. Кроме того, на обед Андрей Дромов предложит куриный суп с рисом, жареными фрикадельками и овощами, а на ужин – мясо кролика в сливочно-горчичном соусе.

А ведущий Андрей Доманский в проекте «Готовим вместе. Домашняя кухня» не только будет развлекать зрителей забавными шутками и историями, но и возьмется за научные эксперименты! Он на собственном опыте будет проверять различные кулинарные мифы и попробует повторить трюки, которые зрители могли видеть в различных видеороликах в Интернете. Например, в первом выпуске ведущий проверит, действительно ли можно поместить вареное яйцо в обычную бутылку так, чтобы оно при этом осталось целым. Также в ближайших программах Андрей Доманский попробует зарядить мобильный телефон… от лимона и продемонстрирует, как в домашних условиях можно приготовить неньютоновскую жидкость.

Кроме того, на кухне проекта «Готовим вместе. Домашняя кухня» Андрей Дромов и Андрей Доманский будут не только делиться опытом и личными историями, но также обсуждать актуальные новости и события. Ведь кухня – это еще и место для задушевных бесед и обмена интересной информацией.

Не пропустите премьеру вкусного и душевного кулинарного проекта «Готовим вместе. Домашняя кухня»! Смотрите с 4 января по субботам в 09:00 на телеканале «Интер».