Стосується кожного: в ток-шоу – о трагедии в поликлинике, где на 4-летнего малыша упала железная дверь

Во вторник, 28 января, в 18:00 на «Интере» в социальном ток-шоу «Касается каждого» – о том, как случилось, что посещение киевской поликлиники завершилось тяжелыми травмами для 4-летнего ребенка?

Не один раз вся страна обсуждала случаи, когда дети получали травмы в школе, на спортплощадке или во время уроков физкультуры. Но случаи, когда дети травмируются в медучреждениях, шокируют намного больше. Ярослава Альбольболь привела 4-летнего сына Льоэя, заболевшего ветрянкой, к врачу в одну из поликлиник Киева. В результате – к ветрянке добавился перелом бедра: пока мама оформляла документы в регистратуре, на малыша упала металлическая дверь! Теперь Льоэя ждет серьезная операция и полугодичная реабилитация, но только после того, как он переболеет ветрянкой. Журналисты «Стосується кожного» побывали в больнице и узнали, как чувствует себя мальчик. В этом выпуске они выйдут на связь со студией из больничной палаты, где рядом с сыном сейчас неотлучно находится его отец.

А мама и родной дядя 4-летнего Льоэя придут в студию «Стосується кожного», чтобы рассказать о произошедшем в поликлинике и привлечь внимание общественности к этой ситуации. Чтобы другие дети не становились жертвами чьей-то халатности. По их словам, более получаса травмированный Льоэй лежал на полу, ожидая приезда детской скорой помощи. Почему сотрудники поликлиники сначала бросились не к нему, а к злополучной двери, чтобы побыстрее ее вынести?

Работники поликлиники, где произошел трагический случай, своей вины не признают, перекладывая ее на строителей, которые делали ремонт. Как, по их версии, случилось, что в помещении детской поликлиники на ребенка упала железная дверь? Были ли какие-то надписи или другие обозначения, указывающие на то, что в помещении идет ремонт и здесь небезопасно? Что покажут записи с видеокамер? И, главное, будут ли найдены и наказаны виновные? Чтобы ответить на эти непростые вопросы, в студию «Стосується кожного» придет исполняющая обязанности главврача поликлиники Татьяна Мошкина.

О состоянии Льоэя расскажет его лечащий врач, хирург-ортопед, кандидат медицинских наук Олег Пилипчук. Каковы прогнозы на полное выздоровление и восстановление малыша? И какие этапы лечения предстоит пройти маленькому пациенту?

«Сочувствую родителям ребенка, это страшная ситуация для любого из нас, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. – Я убежден, что медицинские учреждения должны быть безопасными в любой ситуации, для детей и взрослых. Но я благодарен врачам, которые пришли в студию и согласились открыто обсудить случившееся. Сегодня мы сможем понять, что произошло в поликлинике. Здоровье наших детей Стосується кожного».

Эксперты этого выпуска: глава Всеукраинской ассоциации парамедиков Ярослав Вус, заслуженный журналист Украины Марина Кинах, экс-заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская, психолог Наталья Шестак, глава объединения родителей-одиночек Александр Мазур, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская и другие.

Смотрите выпуск социального ток-шоу «Стосується кожного» – «Опасность в поликлинике» – во вторник, 28 января, в 18:00 в эфире телеканала «Интер»