Большие выпуски с Антоном Птушкиным: ТОП-5 удивительных и малоизвестных фактов про Австралию

В новом выпуске тревел-шоу Антон Птушкин исследует невероятные пляжи Австралии и попытается узнать, в чем секрет счастья местных жителей.

Уже в это воскресенье в 10.45 в эфире канала «1+1» стартует второй выпуск новой программы « Большие выпуски с Антоном Птушкиным ». И в этот раз тревел-документалист Антон Птушкин отправится изучать удивительную страну, которая подарила миру вайфай, угги и легендарную рок-группу AC/DC -

Австралия - единственное в мире государство-материк. Благодаря тому, что страна со всех сторон омывается водами Тихого и Индийского океанов, здесь насчитывается больше 10 тысяч пляжей нереальной красоты. В большом выпуске из Австралии Антон Птушкин побывает в двух самых известных туристических городах - Мельбурне и Сиднее, прокатится по впечатляющей видами Великой океанской дороге и покажет малоизведанные локации, к которым не всегда доезжают путешественники.

ТОП-5 малоизвестных и удивительных фактов про Австралию в Больших выпусках с Антоном Птушкным

Самый комфортный город для жизни.

Свое знакомство со страной Антон начнет с Мельбурна. Этот динамично развивающийся город был признан самым комфортным для жизни 7 раз подряд. В Мельбурне украинский тревел-документалист прогуляется по оживленными улицами с историческими зданиями, покажет розовое озеро и прогулки маленьких пингвинов, а также попробует разобраться, почему же именно этот город заслужил звание самого комфортного.

Квартал AC/DC.

Не все знают, что мировая рок-легенда - группа AC/DC родом из Австралии. В Мельбурне Антон Птушкин попадет в переулок, который назвали в честь известных музыкантов. Стены этой небольшой, но очень яркой и выделяющейся улицы разрисованы портретами участников группы и цитатами хитовых песен. Открыл переулок лично мэр Мельбурна.

Викторианское наследие.

Австралией до сих пор формально правит королева Елизавета II. Британцы оказали огромное влияние на культуру и жизнь страны. Это можно заметить по английскому языку, левостороннему движению и множеству исторических зданий викторианской эпохи, которые сегодня удачно соседствуют с современными строениями.

Футбол по-австралийски.

Австралийцы придумали свой национальный вид спорта - фути. Это смесь регби и соккера, где игроки за матч пробегают по 20 км. А судья никогда не останавливает игру, даже в случае получения игроком травмы. Австралийский футбол — третий по количеству зрителей на трибунах вид спорта в мире.

Мировая столица серфинга.

Во время своих австралийских приключений путешественник попадет в мировую столицу серфинга - Торквей. В этот город съезжаются серферы со всех уголков планеты, чтобы ловить самые большие океанские волны и наслаждаться теплым солнцем. Вместе с ними Антон Птушкин погуляет по легендарному австралийскому пляжу Bells Beach, а также снимет с дрона удивительное место, привлекающее туристов своими завораживающими пейзажами - скалы «Двенадцать апостолов».

Больше самых неожиданных и впечатляющих открытий об Австралии смотрите в тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» уже в это воскресенье в 10.45 на канале «1+1».