Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 1 выпуск от 22.03.2020

22 марта на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 1 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

Антон Птушкин откроет для зрителей крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай. В большом выпуске путешественник проведет экскурсию по роскошной жизни одного из самых богатых городов в мире, которое поражает своей футуристической архитектурой, грандиозными небоскребами и откровенной роскошностью.

В первом выпуске ​​Антон покажет самые дорогие дубайские автомобили и гостиницы, ночную жизнь города и шоу фонтанов, подводную комнату на плавучей вилле, террасу с лучшей смотровой площадкой, озера в пустыне и невероятной красоты закат над барханами. Кроме того, Антон Птушкин посетит все самые популярные туристические места Дубай и даст собственные советы, почему сюда стоит ехать и что нужно обязательно посетить.

1 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.