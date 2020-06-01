Супермама: важно ли постоянное присутствие мамы с детьми

1 июня на СТБ зрителя увидят 33 выпуск проекта Супермама.

В эфире телеканала СТБ начинается новая неделя психологического реалити «Супермама». Четыре мамочки вновь посоревнуются за звание лучшей. Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат особенности и методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий проекта Дмитрий Карпачев.

Первой к себе в гости пригласит спортивная мама Анна. В семье фитнес-тренера спорт – обязательное условие. Двум детям Аня прививает любовь к тренировкам с самого детства. Мама-спортсменка уверена, что правильно делегирует задачи в семье, поэтому успевает абсолютно все. Много времени героиня проводит на работе, ведь считает, что мама может быть счастливой, если состоялась в своем деле. Но счастливы ли при этом дети?

«Мои дети тоже занимаются спортом. И потом они скажут за это спасибо. Я очень слежу за весом детей, их внешний вид будет отличным. Это для меня тоже важно. С ними я провожу час-два перед сном. И никто не страдает в моей семье от того, что я очень много времени провожу на работе. Меня разрушает длительное нахождение дома», - рассказывает участница проекта.

Каким будет вердикт участниц и Дмитрия Карпачева? Увидим уже сегодня, 1 июня в 18:15 на СТБ.