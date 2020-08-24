В Жди меня. Украина – встреча сестер, которые не подозревали о существовании друг друга

24 августа 2020 00:15 Александр Кива
В Жди меня. Украина – встреча сестер, которые не подозревали о существовании друг друга
В Жди меня. Украина – встреча сестер, которые не подозревали о существовании друг друга

В понедельник, 24 августа, в 15:50 выйдет новый выпуск программы «Жди меня. Украина».

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В эфире зрители узнают трагическую историю детей семьи Иванченко, разлученных в детстве,  и увидят по-настоящему счастливые глаза сестер, у которых спустя 11 лет исполнилась мечта – найти своих родных.

31-летняя Татьяна Иванченко живёт в Одессе. Всю свою жизнь она ищет родных, о которых почти ничего не знает. Выйдя замуж, даже фамилию менять не стала. Думала, вдруг  ее будут искать близкие?  А в 2009 году она вместе с подругой по интернату отправила на программу письмо с заявкой на поиск. Каково же было её удивление, когда спустя 11 лет ей позвонили редакторы «Жди меня. Украина» и предложили приехать в студию.

«В два года меня из дома вместе с братьями и сестрой забрали в детский дом, а когда исполнилось семь  – перевели в интернат, и наши пути разошлись,  - рассказывает Татьяна. – Тяжело было. В детстве все время мечтала, чтобы за мной пришли родители. С возрастом это прошло, привыкла жить без них. Поняла, что ничего изменить нельзя. У меня уже есть своя семья, двое детей. Но надежда на  встречу с братьями и сестрой до сих пор живет в моем сердце. Хочу увидеть родных, спросить, как сложилась их жизнь. Единственная зацепка про то, где их искать была в детском доме. После окончания школы-интерната  поехала туда, но директор учреждения отказался давать информацию про них».

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Результат этих поисков ошеломил Татьяну. Оказалось, близких ищет не только она, а и сестра, о существовании которой она не догадывалась. В студии программы «Жди меня. Украина» Татьяну Иванченко ждет не только долгожданная встреча. Впервые в жизни она узнает о том, почему так сложилась ее судьба и почему мать не хотела, чтобы  дети знали о существовании друг друга.

Историю семьи Иванченко и трогательную встречу сестер, а также другие истории поисков смотрите в понедельник, 24 августа, в 15:50 на телеканале «Интер» – в новом выпуске программы «Жди меня. Украина».

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