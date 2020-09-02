Супермама с Дмитрием Карпачевым: чем опасна железная дисциплина в семье?

2 сентября 2020 13:00 Александр Кива
Супермама с Дмитрием Карпачевым: чем опасна железная дисциплина в семье?
Супермама с Дмитрием Карпачевым: чем опасна железная дисциплина в семье?
пресс-служба

2 сентября в 18:00 СТБ зрители увидят продолжение борьбы четырёх мамочек за звание лучшей в рамках психологического реалити «Супермама».

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Сегодня участницы отправятся в гости к маме с железной дисциплиной – ясновидящей Дали.

С понедельника по четверг мамочки с разными взглядами на воспитание соревнуются за звание лучшей.  Кто станет супермамой: дизайнер Анна, которая позволяет жить дочери-подростку по своим правилам, Ирина, которая с детства прививает ребенку любовь к прекрасному, строгая мама-ясновидящая Дали или победительница четвертого сезона «Зважені та щасливі» Юлия Науменко – узнаем совсем скоро.

А пока, в гости приглашает Людмила Дали – одна из самых известных ясновидящих Одессы. Психолог, таролог, кандидат наук и экстрасенс воспитывает троих детей – Кристину, Марка и Елизавету. Для каждого из них в семье есть отдельная няня. Сама же мама прививает детям железную дисциплину. За непослушание есть наказания, в том числе, и ремень. Что о таких методах скажут конкурентки и Дмитрий Карпачев?

 «Я воспитываю детей в  строгости. Мои дети четко знают слово «нет», слово «нельзя», слово «можно». Они у меня абсолютно спрашивают все. Они знают, что главное в жизни – это семья, а друзья – бывают жестокие, бывают лицемерные, бывают меркантильные. Поэтому это не так важно в их жизни. Я супермама, потому что я учу своих детей и прививаю им хорошую жизнь с детства: достойно одеваться, в достойной одежде в достойной обуви. Тогда у них будет точно так, как живет их мама!», - комментирует героиня.

Что о таких принципах воспитания скажут участницы реалити и Дмитрий Карпачев – смотрите в новом выпуске «Супермама» в 18:00 на СТБ.

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