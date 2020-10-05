Полезная программа: как правильно выбрать огурцы для консервации?

Во вторник, 6 октября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы» – об огурцах.

Это один из лучших продуктов для тех, кто заботится о своем здоровье и поддерживает себя в хорошей форме. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем полезны огурцы и как выбрать идеальные плоды для салатов и консервирования.

Огурцы – настоящая кладовая витаминов и микроэлементов. Они богаты полезными органическими кислотами, клетчаткой, витаминами В, А, С, РР, Е и Н. Этот овощ чаще всего употребляют в свежем виде, также популярны огурцы малосольные, соленые и маринованные. Какие сорта больше подходят для салата, а какие – для консервирования?

Вам интересно будет узнать о продукте, который чаще всего провоцирует возникновения лишнего веса, - kolobok.ua.

«У салатных огурцов толстая кожура, она позволяет долго сохранять привлекательный товарный вид овощей, – объясняет агроном Вадим Близнюк. – Для маринования и соления лучше всего подходят сорта с тонкой кожицей, благодаря которой быстро и равномерно впитывается рассол. Также характерным признаком являются крапинки (шипы) на пупырышках огурца: если они черного цвета – огурец идеально подходит для консервирования. А вот если шипы белые – это исключительно салатный сорт. Кстати, цвет салатных огурцов может быть как светлым, так и темным. Главное, чтобы на кожуре не было желтых пятен».

Как избавиться от нитратов в овощах? В чем разница между малосольными, маринованными и консервированными огурцами? Какой рецепт их приготовления покорил весь мир? И как удивить гостей фаршированными огурцами? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Галина Салтыкова, агроном Вадим Близнюк, шеф-повар Алексей Сидоров. Полезными советами поделится звездная гостья «Полезной программы» – певица Мята.

«Огурец – это лучший диетический продукт и самый любимый овощ в нашей семье, – признается Мята. – Чтобы не набирать вес, устраиваю разгрузочные дни на этом продукте. А еще – часто готовлю супернапиток из свежего огурца, лимона и мяты. Он отлично тонизирует и помогает всегда оставаться стройной. Что касается консервированных огурцов, самые вкусные и необычные я пробовала в Турции. Там их засаливают с добавлением меда, а рецепт держат в строжайшем секрете».

Выпуск ток-шоу, посвященный огурцам, смотрите завтра, 6 октября, в 10:00 на телеканале «Интер».