Супермама 2 сезон: почему не стоит отдавать всю себя ребенку?

13 октября 2020 11:25 Александр Кива
Супермама 2 сезон: почему не стоит отдавать всю себя ребенку?
Супермама 2 сезон: почему не стоит отдавать всю себя ребенку?
пресс-служба

Сегодня, 13 октября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат бороться за звание лучшей.

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Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев

Второй в гости приглашает Лилия – мама 7-летнего Мартина. Мальчик – юная звезда, он снимается в рекламах в Украине и за рубежом. По словам участницы, Мартин – маленький мужчина, который уже сам зарабатывает деньги! Мама воспитывает сына одна и отдает ему всю себя. Лилия не стесняется того факта, что Мартин – «залюбленный» ребенок. Она готова отложить все свои дела и быть рядом с сыном. Героиня уверена, что воспитывает идеального мужчину.

«Я супермама, потому что я считаю, что, воспитывая одна, воспитываю идеального мужчину! Я просто уверена, что в будущем он будет добытчик, хозяйственный, по-мужски хитрый и очень красивый», - рассказывает героиня.

Что о таких методах воспитания скажут соперницы и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев? Смотрите сегодня, 13 октября, в 18:00 на СТБ!

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