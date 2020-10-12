Супермама 2 сезон: почему героиня 1 выпуска воспитывает дочь по армейским принципам

Сегодня, 12 октября, в 18:00 на СТБ состоится премьера 2 сезона психологического реалити «Супермама».

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

В этот раз за победу будут бороться: мама-энерджайзер Валерия, которая муштрует дочь, как в армии, мама в большом бизнесе Елена, которая прививает детям правильное отношение к деньгам, мама звезды – Лилия, ее сын в 7 лет имеет далеко не детские гонорары, а также оперная дива – Алена Гребенюк, вместе со своей мамой она воспитывает дочь-подростка.

Первой в гости приглашает фитнес-тренер Лера. Несмотря на дружеские отношения с дочерью, мама любит дисциплину не только в работе, но и дома. Не вредит ли это атмосфере в семье?

«Я считаю, что я супермама, потому что у меня ребенок полностью готов к взрослой жизни. Я знаю, что если со мной что-то случится, она никогда не пропадет», - рассказывает героиня.

Что о таких методах воспитания скажут соперницы и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев? Смотрите сегодня, 12 октября, в 18:00 на СТБ!