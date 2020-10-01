Супермама: стала известна дата премьеры 2 сезона
12 октября на СТБ состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.
Каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания будут бороться за победу. Героини будут ходить в гости друг к другу, а после – выставлять оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале недели свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супермама».