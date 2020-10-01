Супермама: стала известна дата премьеры 2 сезона

1 октября 2020 19:32 Александр Кива
Супермама: стала известна дата премьеры 2 сезона
Супермама: стала известна дата премьеры 2 сезона
пресс-служба

12 октября на СТБ состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

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Ведущим проекта останется эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Как и прежде, программа будет выходить с понедельника по четверг в 18:00.

Каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания будут бороться за победу. Героини будут ходить в гости друг к другу, а после – выставлять оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале недели свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супермама».

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В новом сезоне проект расширит свою географию. Лайфхаками воспитания поделятся участницы из Киева, Одессы, Харькова и Днепра. Кроме того, практические и ценные советы даст ведущий Дмитрий Карпачев.

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