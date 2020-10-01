Супермама: стала известна дата премьеры 2 сезона

12 октября на СТБ состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

Ведущим проекта останется эксперт по вопросам детской возрастной психологии. Как и прежде, программа будет выходить

Каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания будут бороться за победу. Героини будут ходить в гости друг к другу, а после – выставлять оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале недели свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супермама».

В новом сезоне проект расширит свою географию. Лайфхаками воспитания поделятся участницы из Киева, Одессы, Харькова и Днепра. Кроме того, практические и ценные советы даст ведущий Дмитрий Карпачев.