Полицейский из Беверли-Хиллз: где смотреть и что обязательно знать о голливудском фильме
18 октября на канале 2+2 покажут сразу три части комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз».
Главный герой Алекс Фоули – «крутой полицейский» из Детройта отправляется в богатый район Беверли-Хиллз, чтобы расследовать убийство лучшего друга. Веселый и сообразительный Фоули, которого сыграл Эдди Мёрфи, ловко раскрывает преступления и становится любимым копом города.
Интересные факты о полицейской комедии от TV.UA
Во время съемок Эдди Мерфи, Джон Эштон и Джадж Рейнхолд постоянно импровизировали. Сотни дублей были испорчены из-за постоянных шуток и розыгрышей актеров, но многие незапланированные сцены все-таки вошли в финальную версию фильма.
Главную роль Акселя Фоули мог сыграть Сильвестр Сталлоне. Но актер отказался от проекта в пользу фильма «Кобра», в котором снялся со своей супругой Бриджит Нильсен. Кстати, во второй части «Полицейского из Беверли-Хилз» Бриджит сыграла главную женскую роль.
Финальный сценарий первого фильма авторы дописали ровно в день съемок.
Саундтрек к фильму «Axel F» стал не просто визитной карточкой боевика, но и после премьеры попал в мировые музыкальные хит-парады.
В одном из эпизодов режиссер Мартин Брест сыграл клерка в отеле.
В Беверли-Хиллз власти не разрешали снимать на улицах после 22:30, поэтому продюсеры перенесли производство фильма в Пасадену, штат Калифорния.
Смотрите в это воскресенье на канале 2+2:
15:00 – «Полицейский из Беверли-Хиллз»,
17:00 – «Полицейский из Беверли-Хиллз-2»,
19:00 – «Полицейский из Беверли-Хиллз-3».