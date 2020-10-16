Полицейский из Беверли-Хиллз: где смотреть и что обязательно знать о голливудском фильме

16 октября 2020 13:15 Александр Кива
Полицейский из Беверли-Хиллз: где смотреть и что обязательно знать о голливудском фильме
Полицейский из Беверли-Хиллз: где смотреть и что обязательно знать о голливудском фильме
пресс-служба канала 2+2

18 октября на канале 2+2 покажут сразу три части комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз».

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Главный герой Алекс Фоули – «крутой полицейский» из Детройта отправляется в богатый район Беверли-Хиллз, чтобы расследовать убийство лучшего друга. Веселый и сообразительный Фоули, которого сыграл Эдди Мёрфи, ловко раскрывает преступления и становится любимым копом города.

Интересные факты о полицейской комедии от TV.UA

Во время съемок Эдди Мерфи, Джон Эштон и Джадж Рейнхолд постоянно импровизировали. Сотни дублей были испорчены из-за постоянных шуток и розыгрышей актеров, но многие незапланированные сцены все-таки вошли в финальную версию фильма.

Главную роль Акселя Фоули мог сыграть Сильвестр Сталлоне. Но актер отказался от проекта в пользу фильма «Кобра», в котором снялся со своей супругой Бриджит Нильсен. Кстати, во второй части «Полицейского из Беверли-Хилз» Бриджит сыграла главную женскую роль.

Финальный сценарий первого фильма авторы дописали ровно в день съемок.

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В 1985 году фильм номинировали на премию «Оскар» за лучший сценарий.

Саундтрек к фильму «Axel F» стал не просто визитной карточкой боевика, но и после премьеры попал в мировые музыкальные хит-парады.

В одном из эпизодов режиссер Мартин Брест сыграл клерка в отеле.

В Беверли-Хиллз власти не разрешали снимать на улицах после 22:30, поэтому продюсеры перенесли производство фильма в Пасадену, штат Калифорния.

Смотрите в это воскресенье на канале 2+2:

15:00 – «Полицейский из Беверли-Хиллз»,

17:00 – «Полицейский из Беверли-Хиллз-2»,

19:00 – «Полицейский из Беверли-Хиллз-3».

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