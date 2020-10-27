Не знает своего возраста и национальности: Таємниці ДНК попытаются отыскать родных героя

Сегодня, 27 октября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».

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30-летний Эдуард не знает свой возраста и настоящее имя. Мужчина не помнит своих родителей, лишь то, что 5-летним мальчиком называл себя Эдо и, благодаря небезразличию чужих людей, попал в больницу с проблемами со здоровьем. Длительное время он находился в больнице, там же познакомился с бабушкой Анной. Женщина навещала его около 10 лет – привозила гостинцы и даже забирала из интерната в гости к себе. Но потом внезапно исчезла.

Больше всего Эдуард мечтает узнать, кто он на самом деле и разыскать хоть кого-то из родных. Команда проекта провела масштабное расследование и готова озвучить результаты! Кто ему бабушка Аня – добрая знакомая или родственница? А также, кто его настоящие родители? Просто в студии тест ДНК раскроет истину, которую герой ждал всю жизнь.