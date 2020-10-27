Не знает своего возраста и национальности: Таємниці ДНК попытаются отыскать родных героя
27 октября 2020 17:10
Александр Кива
Не знает своего возраста и национальности: Таємниці ДНК попытаются отыскать родных героя
пресс-служба
Сегодня, 27 октября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».
Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который разделит жизнь героя на «до» и «после», ведь он не знает ни своей национальности, ни точного возраста…
30-летний Эдуард не знает свой возраста и настоящее имя. Мужчина не помнит своих родителей, лишь то, что 5-летним мальчиком называл себя Эдо и, благодаря небезразличию чужих людей, попал в больницу с проблемами со здоровьем. Длительное время он находился в больнице, там же познакомился с бабушкой Анной. Женщина навещала его около 10 лет – привозила гостинцы и даже забирала из интерната в гости к себе. Но потом внезапно исчезла.
Больше всего Эдуард мечтает узнать, кто он на самом деле и разыскать хоть кого-то из родных. Команда проекта провела масштабное расследование и готова озвучить результаты! Кто ему бабушка Аня – добрая знакомая или родственница? А также, кто его настоящие родители? Просто в студии тест ДНК раскроет истину, которую герой ждал всю жизнь. Смотрите сегодня в 19:00 на СТБ!