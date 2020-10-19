Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 20.10.2020)

19 октября 2020 10:56 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 20.10.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 20.10.2020)
пресс-служба

20 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 13 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 13 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

39-летняя Светлана уже два года сама воспитывает двоих детей! Со слезами на глазах женщина рассказывает, что любовь всей её жизни, мужа Михаила, увела из семьи любовница! Она внушила мужчине, что сыновья не родные ему по крови. Погрузившись с головой в новый роман, Михаил напрочь забыл о детях, и уже 2 года с ними не общается. Кроме того, мужчина решил не помогать им и финансово, в том числе не выделять деньги на лечение старшего сына. Все потому, что у него есть веские причины сомневаться в отцовстве. Какой окажется правда? Истину откроет тест ДНК!

13 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 20 октября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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