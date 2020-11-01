Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: почему маленькая девочка не может дышать ночью

1 ноября 2020 09:45 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: почему маленькая девочка не может дышать ночью
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: почему маленькая девочка не может дышать ночью
пресс-служба

В воскресенье в 21:15 новом выпуске 7 сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ врачи попробуют выяснить, почему маленькая девочка страдает от сильного храпа и покажут, как и сколько необходимо спать.

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Врачи «Я соромлюсь свого тіла-7» нечасто приезжают на вызовы, но для молодого парня Артема Валерий Ославский сделал исключение. Проблема пациента —  тяжелое искривление стоп. В последнее время болезнь стала стремительно прогрессировать. И больше всего Артем боится, что не сможет полноценно воспитывать своего маленького сына, который вскоре должен сделать свои первые шаги. Специалисты сделают все, чтобы найти причину его проблем с ногами.

Маленькая Полина — новая пациентка Екатерины Безвершенко — страдает от сильного и громкого храпа! Почему маленькая девочка не может дышать ночью?

А также Людмила Шупенюк появится на огромной кровати посреди центра Киева. В компании с Валерием Ославским она расскажет и покажет, как правильно и на чем спать.

 

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