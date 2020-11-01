Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: почему маленькая девочка не может дышать ночью
В воскресенье в 21:15 новом выпуске 7 сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ врачи попробуют выяснить, почему маленькая девочка страдает от сильного храпа и покажут, как и сколько необходимо спать.
Маленькая Полина — новая пациентка Екатерины Безвершенко — страдает от сильного и громкого храпа! Почему маленькая девочка не может дышать ночью?
А также Людмила Шупенюк появится на огромной кровати посреди центра Киева. В компании с Валерием Ославским она расскажет и покажет, как правильно и на чем спать.