Супермама 2 сезон: чем будет удивлять мама чемпионов?

5 ноября 2020 13:32 Юлия Крутиева
Супермама 2 сезон: чем будет удивлять мама чемпионов?
Супермама 2 сезон: чем будет удивлять мама чемпионов?
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 5 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы-участницы проекта «Супермама» с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат соревнование за звание лучшей.

Уже в новом выпуске реалити «Супермама» станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, но прежде – участницам предстоит отправиться в гости к Марии. 

Мария всегда пунктуальна и уверена в себе. Еще бы, ведь она воспитывает троих чемпионов: 11-летняя дочь – многократная чемпионка по художественной гимнастике, 9-летний сын – трехкратный чемпион Киева по тхэквондо, а младший, четырехлетний ребенок, уже получил первую медаль по спортивной гимнастике. 

Супермама 2 сезон: чем будет удивлять мама чемпионов? / пресс-служба канала СТБ
Хватает ли детям в плотном графике тренировок времени для общения с родителями и друзьями?

Я супермама, потому что я уже с детства детям дала столько всего для их старта в жизни, сколько, мне кажется, ни одна мама не дала. У них есть цель, и они знают, куда они идут,
- отмечает героиня.  

Оценят ли такие методы воспитания соперницы? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ! 

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