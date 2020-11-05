Сегодня, 5 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы-участницы проекта «Супермама» с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат соревнование за звание лучшей.

Уже в новом выпуске реалити «Супермама» станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, но прежде – участницам предстоит отправиться в гости к Марии.

Мария всегда пунктуальна и уверена в себе. Еще бы, ведь она воспитывает троих чемпионов: 11-летняя дочь – многократная чемпионка по художественной гимнастике, 9-летний сын – трехкратный чемпион Киева по тхэквондо, а младший, четырехлетний ребенок, уже получил первую медаль по спортивной гимнастике.

Супермама 2 сезон: чем будет удивлять мама чемпионов? / пресс-служба канала СТБ

Хватает ли детям в плотном графике тренировок времени для общения с родителями и друзьями?

Я супермама, потому что я уже с детства детям дала столько всего для их старта в жизни, сколько, мне кажется, ни одна мама не дала. У них есть цель, и они знают, куда они идут,

- отмечает героиня.

Оценят ли такие методы воспитания соперницы? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!