Стосується кожного: проклятие матери (эфир от 18.11.2020)

18 ноября 2020 15:29 Александр Кива
Стосується кожного: проклятие матери (эфир от 18.11.2020)
Стосується кожного: проклятие матери (эфир от 18.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

29-летняя Инна Демешко из Кировоградской области почти каждый день проклинает свою родную мать. Полтора года назад Валентина Ефимовна отобрала у собственной дочери обоих сыновей - и оформила над ними опеку. Каждый раз, когда Инна возвращается в родительский дом, все заканчивается громким скандалом - прямо на глазах у 11-летнего Максима и 6-летнего Никиты. Однако бабушка утверждает, что дочери дети на самом деле не нужны, потому что Инна не раз поднимала на них руку, а старшего сына Максима даже пыталась задушить. Безосновательны наговоры родной матери или попытка спасти внуков от непутевой дочери?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 18 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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