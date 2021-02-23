Липсинк баттл: Катерина Кухар и Иракли Макацария станут участниками звездного шоу пародий

6 марта в 20:20 на телеканале «1+1» состоится грандиозная премьера нового шоу звездных пародий под названием «Липсинк баттл», в котором примут участие 36 звезд.

Первыми участниками шоу стали актриса «Женского квартала» Елена Кравец, известный танцор Евгений Кот, тренер «Лиги смеха» Маша Ефросинина, певец Павел Зибров. На днях телеканал «1+1» запустил второй яркий промо-ролик, в котором появились новые участники шоу - Иракли Макацария, который перевоплотится в мировую звезду Джастина Тимберлейка, и прима-балерина Катерина Кухар, воплотившая образ Майкла Джексона.

Джастин Тимберлейк со своим талантом всегда мне импонировал. У нас с ним общий кумир - Майкл Джексон, который был гуру в танцах. Это очень чувствуется на его концертах. Как только я услышал про проект «Липсинк баттл», первым делом захотел реализовать на сцене образ Тимберлейка. Сейчас я учу мимику и его поведение. Как мы все знаем, Тимберлейк один из лучших танцоров, и ритм его танца очень сложный, хотя на первый взгляд все выглядит легко и непринужденно, - говорит о своем участии Иракли Макацария.

Напомним, «липсинк» - синхронное движение губ с музыкой или другими словами, исполнение песни под фонограмму. По формату шоу «Липсинк баттл», известные личности перевоплощаются в популярных артистов и «липсят» их главные хиты. Участники «Липсинк баттла» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звёздную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д.

Недавно телеканал «1+1» запустил масштабный #lipsyncbattle_challenge в социальных сетях, в котором звезды, популярные блогеры и подписчики «липсят» своих любимых исполнителей. В челлендже уже приняли участие Катерина Кухар, ПТП, Евгений Кот, Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Павел Зибров, а также блогеры с более чем миллионом подписчиков Ledboy1, Alex Black, Katе Nita.

Смотрите премьеру «Липсинк баттла» 6 марта в 20:20 на телеканале «1+1».