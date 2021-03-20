Хата на тата 10 сезон: на хозяйстве останутся сразу два героя – подробности 1 выпуска

Сегодня, 20 марта в 17:00, на СТБ стартует новый сезон любимого семейного проекта «Хата на тата».

Команда проекта «Хата на тата» снова возьмется за перевоспитание ленивых и безответственных отцов. Однако в этот раз телезрителей ждет много неожиданностей.

По условиям проекта, измученная многолетним выполнением домашних обязанностей мама едет в отпуск на неделю, в то время как отец остается дома с детьми и бытовыми проблемами. Папа должен выполнить все родительские и домашние обязанности. Если глава справится, всю семью ждет денежное вознаграждение. А главное – мужчина должен измениться и понять, что труд супруги – бесценный и им нельзя пренебрегать.

В новом сезоне «Хата на тата» будет удивлять! Впервые за 10 лет существования проекта двое пап вместе останутся на хозяйстве, а две мамы поедут отдыхать. Эта уникальная семья из села Утконосовка, Одесской области. Сын Александр и зять Максим настолько допекли, что бабушка Светлана Михайловна вызвала «Хату на тата». Ее дочь Алла и невестка Люба уедут на незабываемый отдых. А вот мужчины останутся на хозяйстве, где придётся целую неделю работать в теплицах, доить коз, а самое интересное – кормить и воспитывать аж восемь детей, – рассказывает руководитель проекта Ирина Багний.

А уже в первом выпуске «Хата на тата» отправится в Яготин на перевоспитание местного папы. Здесь, как кот в сметане, живет Максим, отец двоих детей. И хоть главе семейства вот-вот стукнет 30 лет, мужчина признается, что в душе он еще маленький ребенок. Более того, его супруга отмечает, что Максим требует намного больше внимания и заботы, чем ее дети. Когда Надя выходила замуж за мужчину, она никак не ожидала, что любимый, который ухаживал за ней все это время и помогал, превратится в дитя. Но как только женщина сказала «да», сказка закончилась. Получится ли перевоспитать папу Максима команде проекта?

Узнайте уже сегодня 20 марта в 17:00 на СТБ! Смотрите 1 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата».