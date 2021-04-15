Говорит Украина: в ток-шоу станет известно, в каких условиях жила девушка, подозреваемая в убийстве 9-летнего брата

В эксклюзивном выпуске ток-шоу Говорить Україна с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на канале Украина в четверг, 15 апреля, станут известны подробности трагедии, произошедшей в Кировоградской обл.

Около семи часов вечера в больницу доставили бездыханного 9-летнего Ивана. Врачи констатировали смерть ребенка от черепно- мозговой травмы. В три часа ночи полицейские задержали по подозрению в убийстве старшую сестру мальчика - 21-летнюю Светлану. Несмотря на смерть ребенка все село встало на защиту девушки. Что произошло дома между братом и сестрой? Где в это время была их мать, и кто должен понести ответственность станет известно в студии.

В ток-шоу «Говорить Україна» обратилась односельчанка семьи, в которой произошла трагедия, Леся. Женщина рассказала, что никто в селе не верит в вину девушки и просят уберечь ее от несправедливого наказания. По словам Леси, сестра с братом были дома одни. Выяснилось, что между девушкой и братом началась ссора из-за его нежелания делать домашнее задание, и тогда девушка нанесла мальчику удары палкой, что и привело к его смерти. Но те, кто знает Светлану лично, убеждены, это был несчастный случай.

Светлана спокойная, о ней никто никогда ничего плохого не сказал. Она очень трудолюбивая и Ванюшу с детства вырастила. На второй день, когда произошла трагедия, местные начали собирать подписи в поддержку Светланы, - рассказала Леся на канале «Украина».

В семье, в которой погиб мальчик, было трое детей, которые тяжело работали по хозяйству и с детства выполняли непростую работу. Часто односельчане детям давали еду и одежду.

Светлана хорошо относилась к брату. Она постоянно за него переживала. После школы сразу шла домой, чтобы ухаживать за ним, еще когда он был двухлетним. Когда он был маленьким, ему собака откусила нос, у него не было пол носа, и Светлана возила братика в больницу, покупала лекарства и продолжала заботиться о нем дома. Светлана ухаживала за скотом, сдавала молоко, чтобы купить хлеба Ивану, - говорит одноклассница Светланы.

В семье еще есть средний сын, 17-летний Дмитрий, который много лет тяжело болеет. У парня проблемы с почками, после того, как потравил колорадских жуков. В ходе расследования журналистами «Говорить Україна» стало известно, что мать детей надолго оставляет их одних, а погибший Иван даже называл сестру мамой.

Почему односельчане убеждены, что вина за смерть мальчика на его родителях, к какому выводу о том, что произошло придут криминалисты, и как прокомментирует трагедию мама погибшего, станет известно в студии ток-шоу.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!