Лига Смеха: феерический финал Битвы Титанов – кто станет победителем 7 сезона

30 апреля в 20:15 на телеканале 1+1 состоится финал взрывного сезона «Лиги Смеха» - Битва Титанов. Кто же станет победителем и получит приз – 1 миллион гривен?!

Впервые за историю «Лиги Смеха» финал будет полностью импровизированным. Ни одного заготовленного номера и шутки. Вся магия юмора будет происходить прямо на сцене.

В финале соревнуются: «Ветераны Космических войск», Инародный театр абсурда «Воробушек», «Трио Разные и ведущий», «Винницкие».

Финал состоит из трех этапов, после каждого будет уходить одна команда. Гостем музыкальной импровизации станет Павел Зибров.

Кроме участников, сюрприз подготовили и тренеры – невероятный дуэт Станислава Боклана и Олеси Жураковской удивит всех. Владимир Дантес, Сергей Бабкин, Маша Ефросинина, Гарик Корогодский в этот раз станут на сцене партнерами, а не конкурентами.

Съемки проходили без зрителей с соблюдением всех карантинных норм. Не пропустите финал 30 апреля в 20:15 на телеканале 1+1.