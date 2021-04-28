Честная игра: на канале Украина состоится премьера 4-серийной мелодрамы

В субботу, 1 мая, в 17:10 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Честная игра» производства «Украинской Продакшн Студии» и канала.

Стефа Полозова разрывается между долгом и счастьем. Она давно замужем, но это необычный брак – в нем никогда не было любви. Много лет все свои нежные чувства Стефа отдавала двойняшкам Нине и Артему. Но внезапная гибель матери становится для героини началом сложного пути к себе и переосмыслению прошлого, настоящего и будущего.

Одной из ключевых тем в новой картине являются непростые отношения между сестрами Стефой и Мартиной, которых воплотили актрисы Елена Радевич и Дарья Трегубова.

Мартина – интересный персонаж, – признается Дарья Трегубова. – Это неплохой человек, который периодически совершает ошибки. Она росла в тени влиятельной и очень требовательной матери. Ключевой ошибкой в ее жизни стало то, что в свое время она оставила детей на попечительство сестры и бывшего мужа и отправилась вслед за своей любовью. Но рано или поздно мы все свои ошибки признаем, возвращаемся и пытаемся вымолить прощение.

Актриса Даша Трегубова / пресс-служба

Достаточно неоднозначного героя – мужа главной героини – сыграл популярный артист Михаил Химичев, который хорошо знаком зрителям канала «Украина».

Ярослав из те людей, для которых любовь или муза – это не женщина, а госпожа удача, – говорит Михаил Химичев. – Но он не мелкий игрок, который проигрывает деньги в казино, он ставит свою судьбу и жизнь на кон. Чем это для него обернется – увидим уже скоро в эфире канала «Украина».

Также в картине снялись актеры Артем Алексеев, Елена Стефанская, Константин Косинский, Полина Носыхина, Даниил Шевченко, Даниил Каменский, Анна Иванова, Юрий Кухаренко.

Режиссер-постановщик – Андрей Иванов. Оператор-постановщик – Сергей Рябец. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Чемерис, Ирина Заря. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась компания «Украинская Продакшн Студия». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в конце 2020 года.

Смотрите премьеру 4-серийной картины «Честная игра» в субботу, 1 мая, в 17:10 на канале «Украина».