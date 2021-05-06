Говорит Украина: подросток, подозреваемый в убийстве семьи, впервые рассказал о том, что произошло

В эксклюзивном выпуске ток-шоу Говорить Україна с ведущим Алексеем Сухановым (телеканал «Украина») в среду, 6 мая, обнародуют голосовые сообщения 16-летнего юноши, которого подозревают в убийстве его семьи.

Парень рассказывает свою версию трагедии. Кто встанет на защиту парня? Почему он многократно вызывал полицию в свою квартиру, и как объяснит то, что случилось с его семьей, станет известно в студии ток-шоу "Говорить Україна"

На днях столицу шокировала страшная новость: 16-летний Максим якобы зарезал своих родителей и 8-летнего брата. После совершенного юноша жил рядом с бездыханными телами в течение почти 4-х дней, а когда полиция начала выламывать двери в квартиру на седьмом этаже - сбежал через окно к соседям. За такое преступление грозит до 15 лет лишения свободы, но одноклассники и знакомые не могут поверить, что он мог сознательно вонзить нож в самых родных.

Он никогда не был проблемным в школе. Он всегда меня слушался. Скажу, что нам надо идти - идет, скажу, что нужно подождать - ждет. Ребенок не хамил совсем, всегда поздоровается. О своей личной жизни, или о каких-то проблемах в доме с родителями он никогда не рассказывал, и никому не говорил, даже если спросить, он переводил тему, - вспоминает на канале «Украина» учительница Максима.

Ближайшие знали, что у Максима непростая ситуация в семье. Были частые конфликты, и за последний месяц парень 18 раз вызывал полицию домой. Когда случилось непоправимое, Максим записал голосовое сообщение, в котором рассказал все и отправил его своему другу. Тот не поверил и не придал значения услышанному. Но впоследствии за дело взялась полиция.

Что говорят о Максиме его родственники, и что он рассказал в тех голосовых сообщениях другу, станет известно на канале «Украина».

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!