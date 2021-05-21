МастерШеф. Профессионалы-3: профи будут кормить семью звезды ТикТок и "Хата на тата"

Участники «МастерШеф. Профессионалы»-3 на СТБ кормили и звезд шоу-бизнеса, и рестораторов, и лучших шеф-поваров, и даже самых требовательных гостей.

В грядущем выпуске впервые на кухне легендарного шоу появится блогер-сенсация и звезда «Хата на тата» – Русланиус!

Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» появятся звезды проекта «Хата на тата» – семья Ковтун! Глава семейства Русланиус – блогер-миллионник с армией поклонников в соцсети ТикТок. Под коробками участники найдут ингредиенты, которые они должны использоваться в каждом блюде – куриное филе, яйца, лук, морковь, чеснок и другие простые продукты, которые легко найдутся в холодильнике любого украинца.

Вам нужно будет угодить каждому члену семьи и приготовить для папы брутальное и калорийное блюдо, для мамы – легкое и диетическое, детям – сытный и полезный обед в школу, а также романтический ужин для родителей. Конечно, лишь из ингредиентов под коробками. Вы должны доказать, что даже из таких простых продуктов можно приготовить бесконечное количество изысканных блюд ресторанного уровня, – объявят судьи.

Почему же Русланиус захочет принять участие в следующем сезоне, и чье блюдо лишит семейства дара речи – узнаем завтра на СТБ!