Один за всех: отец воспитывал детей, прижигая их кочергой

30 мая в 20:00 в новом выпуске остросоциальный проект продолжит разбираться в одной из историй, показанных в проекте собственной разработки СТБ «Тайны ДНК».

Два месяца назад в программе вышел выпуск о 37-летнем Сергее Черном из Хмельницкой области: мужчина обратился на проект, чтобы провести тест ДНК с его тремя детьми от первого брака и узнать, являются ли они ему родными.

Их маму Любу три года назад лишили родительских прав, и детей, 8-летнего Илью, 6-летнюю Софийку и 4-летнего Артема, воспитывал Сергей со своей гражданской женой Катей. В ходе съемок программы «Тайны ДНК» генетическая экспертиза показала, что двое сыновей, Илья и Артем не родные Сергею. Несмотря на это, мужчина на всю страну пообещал, что не откажется от детей и не сдаст их в интернат, а продолжит воспитывать с женой.

Я нікого не буду віддавати в інтернат. Я буду їх виховувати. Якщо жінка мене підтримає то пройдемо все.

Прошел месяц после выхода этого выпуска и семья Сергея и Кати оказалась в эпицентре скандала. Илья и Софийка четыре дня страдали от страшных мук воспитания своего отца, не ходили в школу и не могли сидеть. А все из-за боли от ожогов и огромных пузырей на телах детей, которые остались у них после «воспитательного процесса» отца – Сергей наказывал своих детей, прижигая их раскаленной кочергой.

Учителя школы, когда увидели ожоги на телах детей, сразу же вызвали в школу отца, медиков и полицию. Того же дня Сергея забрали в СИЗО под стражу на 60 дней.

Мама же Сергея, 60-летняя Людмила, не верит в то, что ее сын мог сотворить такое с детьми. Она уверена, прижигал свою сестричку 8-летний Илья. А мама прижгла его в ответ, чтобы наказать за содеянное.

За що його закрили? Сергій ні в чому не винен! То Ілля все зробив. Це не дитина, а виходець із пекла. Він хотів підставити батька і обпік Софійку. У в’язницю треба цього малолітнього бандита, а не нашого сина.

Местные жители села тоже предполагают, что под стражу могли забрать не того человека. В содеянном подозревают беременную жену Сергея Катю, а самого Сергея называют образцовым отцом.

В студии проекта «Один за всех» эксперты и ведущий разберутся, кто так жестоко поиздевался над детьми. Кто в семье окажется тираном: Сергей, Катя или 8-летний Илья? В каких преступлениях обвинит ребенка собственная семья? И кто понесет наказание за насилие над детьми? Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.