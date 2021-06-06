Один за всех: сколько на самом деле семей у мужчины четверых детей?

Один за всех: сколько на самом деле семей у мужчины пятерых детей?

6 июня в 20:00 в новом выпуске остросоциальный проект поможет разрешить семейный конфликт 28-летней многодетной мамы-одиночки Анны и ее бывшего мужа 32-летнего Евгения.

Анна почти год сама воспитывает четверых детей: двух сыновей Артема и Ярослава, и двух дочерей Кристину и Женю. После 8 лет гражданского брака муж изменил Анне с их соседкой Светланой, которая старше него, и переехал к ней жить.

Для тої Светки нема нічого святого, – заявит Анна. – Вона знала, що у Жені є дружина, вона знала, що у нього діти, але це її не зупиняло, вона вішалася на нього, і робила це навіть у моїй присутності. Вона Бога не боїться, вона нагло влізла у мою сім'ю!

Анна пыталась вернуть мужа всеми возможными способами: писала угрожающие сообщения разлучнице, выбивала окна в их доме и даже разрешила любимому жить на две семьи. Но ничего из этого не сработало. 32-летний Евгений не намерен возвращаться к своей жене, которая беременна его пятым ребенком!

Навіть після того, як Женя переїхав до Свети, він приїздив до мене регулярно, він поводився так ніби нічого і не трапилось, – продолжит говорить Анна. – Навпаки, розказував як він за мною зіскучився, як він хоче зі мною сексу. Так я завагітніла п'ятою дитиною. Тепер я уже на 6 місяці вагітності. Він дав мені надію, що наші інтимні стосунки можуть знову склеїти наше сімейне щастя. Як я можу за нього не боротися, ми прожили разом 8 років!

В это время разлучница Светлана уверена, что история про беременность – ложь, чтобы вернуть Евгения в семью, ведь в верности своего возлюбленного женщина не сомневается. И радуется, что нашла такого порядочного мужчину и отца для своих троих детей. Вместе с тем, в свою новую семью Евгений также хочет забрать своих четырех детей, а Анну лишить родительских прав.

Аня ненормальна, вона і вікна мені розбивала, і мене за волосся тягала, і як мене тільки не обзивала у соцмережах, і у бійку лізла, коли нас бачила на зупинці. Що вона хоче?! Сама винна, що втратила такого золотого чоловіка, а тепер лікті кусає і життя нам не дає.

В студии проекта «Один за всех» произойдет настоящая битва между женщинам Евгения. А команда ошеломит результатами собственного расследования, в ходе которого они познакомились с еще одной пассией мужчины. Эксперты и ведущий разберутся, неужели Евгений живет сразу с тремя женщинами. И с кем останутся дети после всей правды, которая прозвучит в студии? Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.