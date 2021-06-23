Говорит Украина: "мертвая" дочка нашлась в Америке живой

23 июня 2021 20:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина:
Говорит Украина: "мертвая" дочка нашлась в Америке живой
пресс-служба

Проект «Говорить Україна» производства IVORY Films помогает своим героям решить проблемы, с которыми они не могут справиться самостоятельно.

Читайте такжеИгры детей старшего возраста: канал Украина начал съемки новой криминальной мелодрамы
Именно команда ток-шоу во главе с ведущим Алексеем Сухановым помогает отчаявшимся людям отыскать своих родственников, помирить семьи, обрести родителей, найти выход из безвыходной ситуации. В этот раз история была невероятно сложной и, казалось, что поиски родственников маленькой девочки Миланы, которая сейчас живет в Америке, никогда не увенчаются успехом.

Милана осталась без родителей сразу после рождения. Они оставили кроху в роддоме на пятый день после появления на свет, потому что им сказали: девочка нуждается в серьезном лечении, но, скорее всего, и лечение не поможет, шансов у малышки почти нет. Поэтому первые годы жизни она провела в больницах, где ее увидела 60-летняя Валентина Мацигора, которая тоже проходила лечение в больнице.

Я когда зашла в палату, увидела только одну из всех – девочку. Она сидела возле совей кроватки в инвалидном кресле, мы встретились глазами... Глаза у нее – две черные бусинки, она так посмотрела… Эти глаза запали мне в сердце. Я сказала: «Иди сюда, куколка!». Она протянула свою крохотную ручку – и так началась моя новая жизнь…

Валентина, по решению суда, могла проведывать Милану три раза в неделю, все воспринимали их как родню. Но все-таки девочке нужны были любящие родители, надежный дом. И через некоторое время Милану удочерила пара из Америки. И сейчас, спустя два года, Милана с приемными папой и мамой приехала в Украину, чтобы отыскать своих биологических родителей и сказать им «прощаю»!.

Милана никогда не делала многих вещей, которые делают дети ее возраста. Никогда не украшала елку, не качалась на качелях, – рассказала приемная мать Миланы Кристина.

Приемные родители Миланы решили все же найти когда-нибудь биологических папу и маму, но считали, что это лучше сделать, когда ей исполнится восемнадцать. Девочка все чаще стала видеть свою мать во сне, и они решили не ждать и обратились за помощью к журналистам проекта «Говорить Україна».

За все время существования ток-шоу это было одним из самых сложных расследований, но все-таки найти родственников Миланы удалось.

Кто именно пришел в студию, чтобы встретиться с девочкой, и как прошла эта встреча, вы узнаете уже сегодня в 20:10 на телеканале «Украина»!

Облако тегов

канал Украина Алексей Суханов Говорит Украина телешоу Говорить Україна анонс телешоу 2021

Материалы по теме

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
Телешоу

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу побывал на экстрим-туре в испанской пещере
Новости

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу побывал на экстрим-туре в испанской пещере
Дочь Риз Уизерспун показала своего парня, который похож на ее отца в молодости
Новости

Дочь Риз Уизерспун показала своего парня, который похож на ее отца в молодости
У звезды сериала "Друзья" четвертая стадия рака: болезнь мутировала и уже поразила кости
Новости

У звезды сериала "Друзья" четвертая стадия рака: болезнь мутировала и уже поразила кости

Популярное на сайте

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK