Говорит Украина: "мертвая" дочка нашлась в Америке живой

Проект «Говорить Україна» производства IVORY Films помогает своим героям решить проблемы, с которыми они не могут справиться самостоятельно.

Именно команда ток-шоу во главе с ведущим Алексеем Сухановым помогает отчаявшимся людям отыскать своих родственников, помирить семьи, обрести родителей, найти выход из безвыходной ситуации. В этот раз история была невероятно сложной и, казалось, что поиски родственников маленькой девочки Миланы, которая сейчас живет в Америке, никогда не увенчаются успехом.

Милана осталась без родителей сразу после рождения. Они оставили кроху в роддоме на пятый день после появления на свет, потому что им сказали: девочка нуждается в серьезном лечении, но, скорее всего, и лечение не поможет, шансов у малышки почти нет. Поэтому первые годы жизни она провела в больницах, где ее увидела 60-летняя Валентина Мацигора, которая тоже проходила лечение в больнице.

Я когда зашла в палату, увидела только одну из всех – девочку. Она сидела возле совей кроватки в инвалидном кресле, мы встретились глазами... Глаза у нее – две черные бусинки, она так посмотрела… Эти глаза запали мне в сердце. Я сказала: «Иди сюда, куколка!». Она протянула свою крохотную ручку – и так началась моя новая жизнь…

Валентина, по решению суда, могла проведывать Милану три раза в неделю, все воспринимали их как родню. Но все-таки девочке нужны были любящие родители, надежный дом. И через некоторое время Милану удочерила пара из Америки. И сейчас, спустя два года, Милана с приемными папой и мамой приехала в Украину, чтобы отыскать своих биологических родителей и сказать им «прощаю»!.

Милана никогда не делала многих вещей, которые делают дети ее возраста. Никогда не украшала елку, не качалась на качелях, – рассказала приемная мать Миланы Кристина.

Приемные родители Миланы решили все же найти когда-нибудь биологических папу и маму, но считали, что это лучше сделать, когда ей исполнится восемнадцать. Девочка все чаще стала видеть свою мать во сне, и они решили не ждать и обратились за помощью к журналистам проекта «Говорить Україна».

За все время существования ток-шоу это было одним из самых сложных расследований, но все-таки найти родственников Миланы удалось.

Кто именно пришел в студию, чтобы встретиться с девочкой, и как прошла эта встреча, вы узнаете уже сегодня в 20:10 на телеканале «Украина»!