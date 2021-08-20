Невероятная правда о звездах: кто из знаменитостей боролся с алкогольной зависимостью?

20 августа 2021 20:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Невероятная правда о звездах: кто из знаменитостей боролся с алкогольной зависимостью?
Невероятная правда о звездах: Надежда Матвеева и Григорий Решетник
пресс-служба канала СТБ

В субботу, 21 августа, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Звездная прогулка: что нового о своей жизни и творчестве журналистам проекта расскажет фронтвумен украинской группы ONUKA? Дайджест последних событий в мире шоу-бизнеса: что интересного произошло у украинских и голливудских селебрити?

Кто из знаменитостей боролся с алкогольной зависимостью? Какие знаменитости недолюбливают друг друга? Гордость Украины: перечень знаковых локаций. Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

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