Готовим вместе: еще больше вкусных блюд и полезных советов – в новом сезоне проекта

Готовим вместе: еще больше вкусных блюд и полезных советов – в новом сезоне проекта

В эти выходные на «Интере» стартуют премьерные выпуски кулинарных проектов «Готовим вместе» и «Готовим вместе. Домашняя кухня».

Каждую субботу и воскресенье в 09:00 шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский будут делиться с телезрителями рецептами новых блюд, интересными лайфхаками и, конечно же, хорошим настроением!

В новом сезоне проекта «Готовим вместе. Домашняя кухня» шеф-повар Андрей Дромов и Андрей Доманский уже не будут ограничиваться приготовлением блюд только из трех категорий, как было раньше.

Готовим вместе: Андрей Доманский и Андрей Дромов / пресс-служба

Теперь никаких ограничений! – говорит руководитель проекта Виталия Форманчук. – Это не значит, что в нашем меню не будет вегетарианских, мясных или сладких блюд. Все это будет, но не обязательно в таком порядке и количестве в одной программе. Мы всегда ориентируемся на зрительские запросы, продолжая делать акцент на простоте и низкой себестоимости блюд.

Уже в эту субботу, 21 августа, в 09:00 ведущие «Готовим вместе» порадуют новыми рецептами «Домашней кухни». Например, они приготовят баклажаны с помидорами и моцареллой. Кстати, оказывается, к популярному сегодня баклажану в прошлые времена относились неоднозначно: на Востоке его называли «овощем долголетия», а вот европейцы побаивались, называли «яблоком бешенства» и считали, что его употребление приводит к… сумасшествию!

Баклажаны с помидорами и моцареллой / пресс-служба

Также в субботу телезрителей ждет особое угощение – пирог с курицей BBQ и соусом «Ранч».

Говорят, голод – лучшая приправа к еде. С этим, конечно, трудно поспорить, но если по существу – мне кажется, лучше всего любое блюдо дополняет соус! – считает Андрей Доманский.

Пирог с курицей BBQ и соусом «Ранч» / пресс-служба

И ведущие поделятся рецептом одного из самых популярных соусов Америки. Без сладкого тоже не обойдется – Андрей Дромов приготовит хлебные пудинги с голубикой и лимонным кремом. А Андрей Доманский традиционно поделится новым лайфхаком: в этот раз – как защитить свою кожу от ожогов при нарезании перца чили.

А в воскресенье, 22 августа, в 09:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Готовим вместе», тема которого – «Блюда из пяти элементов». Андрей Дромов и Андрей Доманский покажут, как приготовить разные оригинальные блюда, имея в арсенале всего пять основных продуктов. В меню этой программы: омлет-пирог с сальсой из свежих томатов; суп-пюре из сезонных овощей на курином бульоне; филе тилапии с карамелизированной стручковой фасолью.

Суп-пюре из сезонных овощей на курином бульоне / пресс-служба

Также ведущие расскажут о наборе базовых продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике.

Я назову самый минимум, с которым вы никогда не останетесь голодными, – обещает Андрей Дромов. – Даже если к вам неожиданно придут гости, вам будет чем их угостить.

Не пропустите новые выпуски кулинарных проектов «Готовим вместе. Домашняя кухня» и «Готовим вместе» каждую субботу и воскресенье в 09:00 на «Интере».