Стосується кожного: в ток-шоу – о стрельбе в полтавской школе

В понедельник, 13 сентября, в 18:00 на «Интере» зрители ток-шоу «Касается каждого» увидят эксклюзивный выпуск под названием «С арбалетом в школу». В выпуске – о стрельбе в одной из полтавских школ.

В начале сентября прямо во время занятий 19-летняя девушка с арбалетом в руках беспрепятственно зашла в школу и на глазах учеников устроила охоту на учителей. Живой мишенью стали двое педагогов. Преподаватели узнали в нападающей свою бывшую ученицу Таисию Петрову, которая училась в этой школе с 1 по 4 класс. Вспоминают: девушка – из благополучной семьи, хорошо училась, всегда была спокойной и совсем не конфликтной. Но правоохранители дома у Таисии нашли ее дневник, в котором она планировала целый ряд нападений! Какие страшные послания там обнаружили? Почему девушка с отличной репутацией вдруг решилась на расстрел учителей?

Родители Таисии, Алла и Владислав Петровы, приехали в студию «Касается каждого», чтобы защитить дочь и доказать, что она не убийца. Они впервые согласились на откровенный разговор о вероятных мотивах страшного поступка дочери. Как они объяснят, почему девушка взяла в руки арбалет? И что считают основной причиной стрельбы бывшие одноклассники Таисии?

Также журналисты программы поговорили с директором школы и свидетелями ужасных событий того дня. Что они расскажут о случившемся? Кто отвечает за безопасность детей в школах? И как девятиклассник, рискуя жизнью, остановил стрельбу из арбалета?

Разобраться в ситуации помогут эксперты «Касается каждого»: заслуженный журналист Украины Марина Кинах, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская, адвокат Александр Мозолевский, психолог Герман Делль, ведущий программы «Вартість життя» на НТН Ян Иванишин, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк.

Душевное одиночество в детстве всегда имеет негативные последствия, и даже много лет спустя может привести к трагическим и необратимым поступкам, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – Будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь их жизнью. Прямо сейчас обнимите их и скажите, как сильно вы их любите и насколько они важны для вас. Это важно. И это касается каждого.

Не пропустите выпуск «Касается каждого» – «С арбалетом в школу» – сегодня в 18:00 на «Интере».