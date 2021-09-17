Всё для тебя: легендарный проект возвращается на Интер

В субботу, 25 сентября, в 10:00 на телеканал «Интер» возвращается легендарный романтичный проект «Всё для тебя».

Герои будут говорить о своих чувствах на глазах у миллионов зрителей, совершать ради любимого человека удивительные поступки, осуществлять заветные мечты и делать предложение руки и сердца.

Впервые программа вышла на «Интере» в 2002 году и быстро завоевала популярность у зрителей. «Всё для тебя» стал одним из главных проектов телеканала «Интер», в эфире которого успешно выходил много лет. Чего только не придумывали изобретательные влюбленные, чтобы получить положительный ответ на предложение руки и сердца: признавались в своих чувствах со сцен знаменитых театров и концертных площадок, делали троны и выковывали доспехи, совершали экстраординарные поступки... Сотни участниц программы могут смело сказать, что их мечты исполнились благодаря проекту «Всё для тебя».

Одно из важных отличий обновленного проекта «Всё для тебя» – теперь сделать предложение руки и сердца любимому человеку могут не только мужчины, но и девушки. А главный акцент программы будет не столько на форме – сюрпризах, оригинальных подарках, сколько на содержании – искренности, глубине чувств героев и внимании к любимому человеку.

Проект покажет, насколько люди чувствуют и знают друг друга, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Очень важно, чтобы фраза «всё для тебя» на самом деле соответствовала действительности. Чтобы люди думали не о себе, а прежде всего – о любимом человеке. Чего он хочет? Чего он от меня ждет? Когда в паре один человек думает о другом и пытается понять, что у него на сердце, что у него в душе, на этом строятся хорошие, прочные, многолетние и очень благополучные отношения. Чего мы искренне и желаем участникам проекта и зрителям.

Ведущий проекта – Андрей Доманский, хорошо известный украинским телезрителям по проектам «Готовим вместе», «Место встречи», «Круче всех» и концертам «Интера». Но кроме успешной телевизионной карьеры, у Андрея есть уникальное хобби, которое поможет ему легко найти общий язык с героями романтического проекта.

Мое хобби – свадебный ведущий: делаю это много, долго и с удовольствием, – признается Андрей. – И несмотря на то, что счет этим свадьбам давно перевалил за тысячу, для меня каждый раз все, как впервые: эмоции, нежность, любовь... Проект «Всё для тебя» – это история, которая даже такого скептика, как я, заставляет расчувствоваться. С первых кадров программа берет высокую планку искренности и эмоциональности, показывая настоящие человеческие отношения. Герои проекта будут преодолевать свои страхи, осваивать новые профессии, покорять недосягаемые вершины и совершать добрые дела. И все это – ради любимого человека. И только потому, что это доставит ему истинное удовольствие. Поверьте: зрителю будет чему удивиться и о чем задуматься.

«Всё для тебя» снимается в формате реалити, а значит, все будет по-настоящему. Разумеется, героев к этому событию обстоятельно готовят. А вот для их вторых половинок все станет полнейшим сюрпризом. И, конечно же, чтобы сюрприз получился, команда проекта проводит огромную подготовительную работу.

В том, что останется за кадром, меня больше всего поражает слаженная работа команды, которая должна весь этот план не только удержать в голове, но и реализовать, – делится ведущий. – Чтобы все происходило синхронно, чтобы в нужное время и в нужном месте все составляющие архисложного пазла совпали – и зрители увидели красивый финал самого романтического шоу на украинском телевидении.

На что участники проекта «Всё для тебя» готовы ради любви? Смогут ли они исполнить заветную мечту своей половинки и услышать заветное «да»? Смотрите с 25 сентября по субботам в 10:00 на телеканале «Интер».