В проекте «Всё для тебя» – песня любви длиною в жизнь!
В субботу, 25 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер» – финальный выпуск первого сезона проекта «Всё для тебя», герои которого совершают удивительные поступки ради любви.
«Так сложились обстоятельства, что мы не провели этот день вместе, как должно быть, – переживает Рувим. – Теперь мне стыдно, потому что это моя вина и моя ответственность. Поэтому решил обратиться в проект «Всё для тебя», чтобы мне помогли реабилитироваться. В списке желаний Светланы есть много интересных пунктов, которые хотелось бы осуществить. Например, научиться танцевать танго. А еще я обещал, что когда-нибудь снова исполню песню, которая звучала на нашей свадьбе».
«История Рувима и Светланы еще раз доказывает, что даты – это важно, – говорит ведущий Андрей Доманский. – Ведь у каждой семьи есть даты, отмечая которые, пара закладывает свои традиции. А традиции формируют фундамент долгой и счастливой семейной жизни».
Не пропустите историю трогательных отношений в проекте «Всё для тебя» – 25 декабря в 10:00 на телеканале «Интер».