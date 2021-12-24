В проекте «Всё для тебя» – песня любви длиною в жизнь!

В проекте «Всё для тебя» – песня любви длиною в жизнь!

В субботу, 25 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер» – финальный выпуск первого сезона проекта «Всё для тебя», герои которого совершают удивительные поступки ради любви.

У каждой семьи есть особенные даты: день первой встречи, первого свидания, первого поцелуя… Эти даты всегда помнят женщины, а для мужчин зачастую это всего лишь цифры в календаре. Вот и герой нового выпуска – 24-летний риелтор Рувим Пономарев – забыл поздравить жену Светлану с первой годовщиной их свадьбы.

«Так сложились обстоятельства, что мы не провели этот день вместе, как должно быть, – переживает Рувим. – Теперь мне стыдно, потому что это моя вина и моя ответственность. Поэтому решил обратиться в проект «Всё для тебя», чтобы мне помогли реабилитироваться. В списке желаний Светланы есть много интересных пунктов, которые хотелось бы осуществить. Например, научиться танцевать танго. А еще я обещал, что когда-нибудь снова исполню песню, которая звучала на нашей свадьбе».

С помощью ведущего Андрея Доманского и команды проекта герой надеется реализовать яркое и незабываемое поздравление для любимой, которое запомнится ей на всю жизнь. Сможет ли Рувим закружить Свету в ритме танго? И повторить свадебную песню?

«История Рувима и Светланы еще раз доказывает, что даты – это важно, – говорит ведущий Андрей Доманский. – Ведь у каждой семьи есть даты, отмечая которые, пара закладывает свои традиции. А традиции формируют фундамент долгой и счастливой семейной жизни».

Не пропустите историю трогательных отношений в проекте «Всё для тебя» – 25 декабря в 10:00 на телеканале «Интер».