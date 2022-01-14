Хата на тата: справится ли с домашними обязанностями многодетный папа-маршрутчик?

14 января 2022 20:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хата на тата: справится ли с домашними обязанностями многодетный папа-маршрутчик?
Хата на тата 10 сезон
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 15 января в 16:40, на СТБ выйдет премьерный выпуск любимого семейного проекта «Хата на тата».

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Героем выпуска Хата на тата станет Владимир Романченко из Мариуполя. Работает папа водителем маршрутки, и убежден, что такого маршрутчика как он, нет больше нигде в мире! Вова первым узнает все новости, все сплетни, знает всех, и все знают его.

Моя маршрутка самая «сумасшедшая». Здесь, как в аквариуме, своя отдельная жизнь, я каждого выслушаю, каждого поддержу здесь столько всего можно узнать! – говорит он.

Однако в его маршрутке нет места для жены Натали и 5 детей. Ведь Вовка уверен, что главное в жизни – это настроение и любовь пассажиров.

Что же будет, когда на папу останется пятеро детей, теща и дом? Сможет ли он собрать в сад 5-летнего Назара? Что ему устроит 6-летний дебошир Ваня? Какой талант покажет 7-летняя Соня? С кем познакомит папу 14-летняя дочь Даша? Какую тайну расскажет 22-летний сын Влад? И угодит ли наконец теще многодетный зять?

Не пропустите новый выпуск реалити «Хата на тата» 15 января в 16:40 на СТБ.

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