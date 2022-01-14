Хата на тата: справится ли с домашними обязанностями многодетный папа-маршрутчик?
В эту субботу, 15 января в 16:40, на СТБ выйдет премьерный выпуск любимого семейного проекта «Хата на тата».
Моя маршрутка самая «сумасшедшая». Здесь, как в аквариуме, своя отдельная жизнь, я каждого выслушаю, каждого поддержу здесь столько всего можно узнать! – говорит он.
Однако в его маршрутке нет места для жены Натали и 5 детей. Ведь Вовка уверен, что главное в жизни – это настроение и любовь пассажиров.
Что же будет, когда на папу останется пятеро детей, теща и дом? Сможет ли он собрать в сад 5-летнего Назара? Что ему устроит 6-летний дебошир Ваня? Какой талант покажет 7-летняя Соня? С кем познакомит папу 14-летняя дочь Даша? Какую тайну расскажет 22-летний сын Влад? И угодит ли наконец теще многодетный зять?
Не пропустите новый выпуск реалити «Хата на тата» 15 января в 16:40 на СТБ.