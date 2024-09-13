ДНК. Свої 4 сезон: Чи рідні по крові? Продовження драматичної історії Юлії та Олександра
Цієї неділі, 15 вересня, о 22:00 в етері телеканалу СТБ у проєкті «ДНК.Свої» 4 сезон українці побачать продовження історії Юлі з Костянтинівки.
Минулого тижня глядачі проєкту «ДНК. Свої» побачили щасливу зустріч Юлії з хлопцем з її дитячих спогадів. Ним виявився 26-річний Олександр, який виховувався у краматорському будинку дитини «Антошка».
Я не думав, що мене хтось буде шукати і що я взагалі комусь потрібен. Я не знаю свого батька. А доля могла скластися по різному. Ми можемо бути рідними, – розповів хлопець.
У студії Олександр розповів, як непросто склалося його життя. Він пригадав, як Юлію всиновили, а його, на прохання матері, забрав рідний дядько у віруючу родину. Та, попри це, були побиття й обмеження, тому згодом Сашко втік на вулицю. Однак він зміг стати на ноги й був би радий, щоб Юля виявилася його сестрою.
Тож яким буде результат тесту ДНК між Юлією та Сашком? І кого зі своїх рідних дівчина зустріне в студії?
Дивіться вже цієї неділі, 15 вересня, о 22:00 у третьому випуску проєкту «ДНК. Свої» 4 сезон на телеканалі СТБ.