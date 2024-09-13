ДНК. Свої 4 сезон: Чи рідні по крові? Продовження драматичної історії Юлії та Олександра

13 вересня 2024 21:26 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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ДНК. Свої 4 сезон: Чи рідні по крові? Продовження драматичної історії Юлії та Олександра
Ведуча Тетяна Висоцька
Пресслужба каналу СТБ

Цієї неділі, 15 вересня, о 22:00 в етері телеканалу СТБ у проєкті «ДНК.Свої» 4 сезон українці побачать продовження історії Юлі з Костянтинівки.

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Дівчина розшукує хлопця, якого вважає рідним братом. Під час розслідування за допомоги директора Краматорського будинку дитини «Антошка», команді вдалося дізнатися прізвище та імʼя хлопчика, якого розшукує Юля, а згодом команда проєкту «ДНК.Свої», ведучою якого є Тетяна Висоцька, відшукала і самого хлопця. Проте й досі лишається загадкою, ким саме цей чоловік доводиться Юлі – просто другом чи рідним братом?

Героїня проєкту «ДНК. Свої» / Пресслужба каналу СТБ

Минулого тижня глядачі проєкту «ДНК. Свої» побачили щасливу зустріч Юлії з хлопцем з її дитячих спогадів. Ним виявився 26-річний Олександр, який виховувався у краматорському будинку дитини «Антошка».

Я не думав, що мене хтось буде шукати і що я взагалі комусь потрібен. Я не знаю свого батька. А доля могла скластися по різному. Ми можемо бути рідними, – розповів хлопець.

У студії Олександр розповів, як непросто склалося його життя. Він пригадав, як Юлію всиновили, а його, на прохання матері, забрав рідний дядько у віруючу родину. Та, попри це, були побиття й обмеження, тому згодом Сашко втік на вулицю. Однак він зміг стати на ноги й був би радий, щоб Юля виявилася його сестрою.

Тож яким буде результат тесту ДНК між Юлією та Сашком? І кого зі своїх рідних дівчина зустріне в студії?

Дивіться вже цієї неділі, 15 вересня, о 22:00 у третьому випуску проєкту «ДНК. Свої» 4 сезон на телеканалі СТБ.

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