ДНК. Свої 4 сезон: Недитячі історії про дитячі долі – резонансне розслідування проєкту
6 жовтня о 22:00 в етері телеканалу СТБ українці побачать дві схожі історії дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти. Команді проєкту «ДНК. Свої», ведучою якого є Тетяна Висоцька, доведеться провести тест ДНК.
Другий запит від багатодітної родини Анжели та Олександра з Житомирщини. Подружжя виховує п'ятеро дітей, а віднедавна допомагає ростити й шосту дитину – Богданчика, якого народила сестра Анжели Анастасія, і якого наразі соціальні служби погрожують відібрати. Анжела пояснює: Настя має певні проблеми зі здоров'ям і самостійно не справляється з материнськими обов'язками. Батько Богданчика, військовослужбовець Олександр, трагічно загинув на фронті місяць тому, не встигнувши офіційно визнати сина. За словами Анжели, врятувати Богданчика від дитячого будинку можуть лише батьки загиблого бійця, але вони категорично відмовляються визнавати онука. Тому вкрай потрібен тест ДНК.
Чим завершаться ці недитячі історії на дитячу тему? Що розповість в студії сестра зниклого військовослужбовця Віктора, та чи допоможуть тести ДНК підтвердити батьківство?
Дивіться вже цієї неділі, 6 жовтня, о 22:00 у шостому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.