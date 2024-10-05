ДНК. Свої 4 сезон: Недитячі історії про дитячі долі – резонансне розслідування проєкту

5 жовтня 2024 14:44 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон: Недитячі історії про дитячі долі – резонансне розслідування проєкту

6 жовтня о 22:00 в етері телеканалу СТБ українці побачать дві схожі історії дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти. Команді проєкту «ДНК. Свої», ведучою якого є Тетяна Висоцька, доведеться провести тест ДНК.

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Перший запит «ДНК. Свої» отримали від 38-річної Юлії з Кривого Рогу. Звернутися до програми її змусило відчайдушне бажання відшукати батька її сина Давида – військовослужбовця Віктора, який зник безвісти на фронті в жовтні 2023 року. За словами Юлії, перед зникненням колишній коханий, з яким їхні шляхи розійшлися відразу після народження сина, ніби відчував щось недобре. У телефонній розмові він попросив її: якщо з ним щось трапиться, зробити все можливе, щоб зареєструвати його офіційним батьком Давида, адже свого часу він цього не зробив. Аби виконати волю Героя, Юлія звернулася по допомогу до його сестри з проханням погодитись на тест ДНК, який допоможе підтвердити батьківство Віктора. Але отримала відмову.

Другий запит від багатодітної родини Анжели та Олександра з Житомирщини. Подружжя виховує п'ятеро дітей, а віднедавна допомагає ростити й шосту дитину – Богданчика, якого народила сестра Анжели Анастасія, і якого наразі соціальні служби погрожують відібрати. Анжела пояснює: Настя має певні проблеми зі здоров'ям і самостійно не справляється з материнськими обов'язками. Батько Богданчика, військовослужбовець Олександр, трагічно загинув на фронті місяць тому, не встигнувши офіційно визнати сина. За словами Анжели, врятувати Богданчика від дитячого будинку можуть лише батьки загиблого бійця, але вони категорично відмовляються визнавати онука. Тому вкрай потрібен тест ДНК.

Чим завершаться ці недитячі історії на дитячу тему? Що розповість в студії сестра зниклого військовослужбовця Віктора, та чи допоможуть тести ДНК підтвердити батьківство?

Дивіться вже цієї неділі, 6 жовтня, о 22:00 у шостому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.

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