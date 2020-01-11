Сериал Женский доктор
Сериал Женский доктор - новый сезон.

Сериал Женский доктор

Украина, 2019

Режиссер: Андрей Осмоловский, Анна Яровенко

В ролях: Петр Рыков, Дарья Егоркина, Тарас Кузьмин, Максим Михайличенко, Олег Иваница, Виталина Библив, Дмитрий Оскин, Елена Речич, Елена Хохлаткина, Геннадий Василенко, Иван Жилюк, Татьяна Моджук, Валерий Зайцев, Наталья Васько

В частной гинекологической клинике появляются сразу два новых доктора: заведующая гинекологическим отделением Наталья Тимченко и Александр Родионов, претендующий на место обычного доктора. Между Натальей и Александром сразу же возникает симпатия, но прошлые травмы и тайны удерживают их от открытого проявления чувств. К тому же на пути Александра появляется неожиданный соперник - доктор Седельников… Клиникой в новом сезоне заведует Лев Борисович Квитко. Под руководством профессора Квитко в лаборатории ведутся исследования, направленные на коррекцию дефектных генов плода в утробе матери. Пока Лев Борисович занят наукой, его неугомонная жена Вита Игоревна пытается пристроить шустрых младших близнецов - мест в садиках нет, а в декрете Вита уже засиделась…

В клинике неожиданно вновь появляется Олег Чернов. За его возвращением стоит профессор Розенталь, который хочет любой ценой присвоить себе результаты исследований генетической лаборатории Квитко…

Сериал Другая жизнь Анны смотрите на канале Украина или онлайн на нашем сайте TV.UA.

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