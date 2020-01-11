Сериал Женский доктор

Украина, 2019

Режиссер: Андрей Осмоловский, Анна Яровенко

В ролях: Петр Рыков, Дарья Егоркина, Тарас Кузьмин, Максим Михайличенко, Олег Иваница, Виталина Библив, Дмитрий Оскин, Елена Речич, Елена Хохлаткина, Геннадий Василенко, Иван Жилюк, Татьяна Моджук, Валерий Зайцев, Наталья Васько

В частной гинекологической клинике появляются сразу два новых доктора: заведующая гинекологическим отделением Наталья Тимченко и Александр Родионов, претендующий на место обычного доктора. Между Натальей и Александром сразу же возникает симпатия, но прошлые травмы и тайны удерживают их от открытого проявления чувств. К тому же на пути Александра появляется неожиданный соперник - доктор Седельников… Клиникой в новом сезоне заведует Лев Борисович Квитко. Под руководством профессора Квитко в лаборатории ведутся исследования, направленные на коррекцию дефектных генов плода в утробе матери. Пока Лев Борисович занят наукой, его неугомонная жена Вита Игоревна пытается пристроить шустрых младших близнецов - мест в садиках нет, а в декрете Вита уже засиделась…

В клинике неожиданно вновь появляется Олег Чернов. За его возвращением стоит профессор Розенталь, который хочет любой ценой присвоить себе результаты исследований генетической лаборатории Квитко…

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