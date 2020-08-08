Стосується кожного: Развратное воспитание (эфир от 14.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 августа.

12-летняя племянница призналась тете, что отчим несколько лет подряд принуждал ее к интимным отношениям. Как только 25-летняя Татьяна Тома заявила о преступлении, полиция задержала 44-летнего мужчину. Сразу после этого о сексуальном интересе со стороны отчима заявила старшая, 15-летняя племянница Татьяны. Впрочем, мама девушек утверждает, что за 10 лет совместной жизни с мужем она родила ему двух сыновей и ни разу не замечала, чтобы он приставал к ее старшим дочерям от первого брака. Вымышленные обвинения или страшное преступление, которое покрывала мать? Почему девочки только сейчас решили рассказать правду об отношениях с отчимом?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.