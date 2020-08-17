Сериал Евродиректор смотреть онлайн

По сюжету сериала "Евродиректор" - учитель из Нидерландов Даниэль Янсен приехал, чтобы за год превратить украинскую школу в Кривополе в современное европейское учебное учреждение.

Зрители будут следить за приключениями, которые ждут нового директора. Пока не ясно, сможет ли он наладить контакт с учителями и школьниками, ввести новые правила и побороть существующий порядок, но новый директор позволит посмотреть на нашу жизнь глазами человека из "другого мира" и от души над собой посмеяться.

Без преград в своем начинании главный герой не обойдется. Завуч Инесса Назаровна будет отстаивать и защищать существующий подход в сфере образования.

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