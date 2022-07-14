Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн

14 июля 2022 19:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн
Пресслужба каналу ICTV

На каналі ICTV і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 11 серія серіалу «Дільничний з ДВРЗ», 2 сезон. 11 серію 2 сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ» дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Читайте такожЯк ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Дивіться в 11 серіїї серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: Популярна в минулому акторка Ганна Вишневська закінчила життя самогубством, стрибнувши з даху. Олексій хотів її врятувати, але, на жаль, не вдалося…Слідчі з'ясували, що в жінки відібрали квартиру за борги по кредиту. Згодом в пастку кредиторів потрапив і Василь Гончар, який неуважно прочитав договір і тепер винен величезну суму грошей або ж квартиру. Чи встигне Бондар врятувати його від необдуманого кроку і знайти недобросовісних кредиторів? Дивіться просто зараз серіал «Дільничний з ДВРЗ», 2 сезон, 11 серія.

11 серію серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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