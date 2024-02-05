Шпиталь 6 серія дивитися онлайн

5 лютого 2024 19:14 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Шпиталь 6 серія дивитися онлайн
Шпиталь: дивитися 6 серію онлайн
пресслужба каналу 1+1 Україна

На каналі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 6 серія серіалу Шпиталь. 6 серію серіалу Шпиталь дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 серії серіалу Шпиталь: серіал покаже, як у мальовничому містечку на кордоні з Польщею під час повномасштабного вторгнення росії в Україну розгорнув роботу польовий шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані спеціалісти з різних країн, таких як Ізраїль, Польща та Америка. Вони відмовилися від свого спокійного життя, щоб допомагати і рятувати життя тих, хто постраждав від воєнних дій. Кожен день у шпиталі – це складні кейси та надія на краще. Пацієнтами є як воїни, які героїчно боронять Україну, так і цивільні. Кожен з них має власну історію, нерідко засновану на реальних подіях. Поміж глухих звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя, де у болісних обставинах може зародитися навіть кохання. Дивіться онлайн серіал Шпиталь 6 серія.

6 серію серіалу Шпиталь дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі серії серіалу Шпиталь дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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