Полюби меня такой: 1-4 серии (смотреть онлайн эфир от 06.01.2021)

6 января на канале "1+1" и на нашем сайте TV.UA смотрите онлайн 4-серийную романтическую комедию "Полюби меня такой".

Смотрите в 1 серии сериала Полюби меня такой:

Даша готовится к свадьбе с помощником отца Павлом. Павел изменяет Даше с ее лучшей подругой Ксюшей. К Алексею и его младшим братьям и сестре, родители которых погибли, приходят работники из соцслужб, которые обещают прийти снова на проверку через месяц. Даша привозит свою машину на СТО, где работает Алексей, чтобы ей закрасили царапину, но остается недовольной и парня увольняют. Даша попадает в аварию и теряет память.

Смотрите во 2 серии сериала Полюби меня такой:

Даша просыпается и видит Алексея, но не может вспомнить, кто ее папа и как она здесь оказалась. Парень ей рассказывает, будто она и раньше здесь и жила, и просит ее выполнять работу по хозяйству. Ксюша переживает, что кто-то узнает о том, что Паша испортил тормоз в машине Даши. Даша и Алексей начинают вести себя как настоящие влюбленные.

Смотрите в 3 серии сериала Полюби меня такой:

Мама Даши не может к ней дозвониться и спрашивает у Паши, где она. Он ей врет, что Даша на нее обиделась из-за того, что она следит за отцом. Ксюша очень переживает из-за того, что вернутся родители Даши. Папа Даши говорит Паше, что они летят домой. Даша хочет превратить село в центр экотуризма. Даша и Паша похищают незаконно срубленные лес. Паша приезжает к Даше и забирает ее.

Смотрите в 4 серии сериала Полюби меня такой:

Отец Даши вызывает Пашу к себе. Паша очень переживает, что он обо всем узнал, но встреча прошла хорошо. Мама Даши расстроена, что не нашла любовницу своего мужа. Алексей пришел извиниться к Даше, но Паша сказал, что дал деньги его другу, и она прогнала Лешу. Дети хотели вернуть Дашу и пошли в офис. Даша узнает всю правду про Пашу.