Смотрите онлайн на tv.ua 1-4 серии сериала Тень любви от 3 февраля.

[[read_also article_id="2953372" /]Смотрите в 1 серии сериала Тень любви от 03.02.2021:

Рина думала, что ее жизнь окончательно сложилась. У героини сериала Тень любви было все, из чего складывается женское счастье: богатый муж, который мог обеспечить ей финансовую стабильность и исполнение любых желаний, любимый сын и завистливые подруги. Но один день смог изменить все…

В сериале Тень любви 1 серия от 03.02.2021 Рина и ее муж Тимофей праздновали десять лет со дня свадьбы. Для этой знаковой даты был снят помпезный ресторан, надеты самые лучшие костюмы и платья! Но праздник смог испортить послушанный разговор… Неожиданно Рина узнала, что муж Тимофей ей изменяет. Для героини это шок и настоящий удар. Как он может произносить громкие тосты, признаваться ей в бесконечной любви при гостях и в это же время разрушать их семью! На следующий же день Рина в серии 1 Тень любви достает чемоданы, собирает вещи, забирает сына и уезжает…

Но далеко от Тимофея уйти не получается. В дороге женщину настигает еще одна шокирующая новость: муж попал в автокатастрофу. Дело серьезное, он сильно пострадал. Рина разворачивает машину и на всех парах летит в больницу. Но и тут все обошлось не без сюрпризов! На больничной койке водитель Константин и Елена – любовница мужа. Смотри онлайн Тень любви 1 серия: как Рина справиться с приступом ревности? Выходит, Тимофей развлекался с любовницей прямо в день их свадьбы!

Кажется, испытаний на долю Рины и так достаточно… Но случается еще одно непоправимое событие.

В 1 серии Тень любви любовница Тимофея, Елена, умирает. А преданная жена выясняет, что у умершей остался маленький сынишка Павлик – внебрачный ребенок Тимофея. Сам мужчина все еще в тяжелом состоянии. Врачи дают ему все шансы восстановиться, но только с долгим и дорогостоящим лечением… Рина понимает, что лишь одна она может позаботится о осиротевшем ребенке Елены и муже-вруне.

Какое решение примет Рина? И как пройдет сквозь этот тяжелый день в сериале «Тень любви»?

1 серию сериала Тень любви смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите во 2 серии сериала Тень любви от 03.02.2021:

Рина оказалась в такой ситуации – врагу не пожелаешь! Муж в больнице, а она занимается похоронами любовницы… И это только начало ее бед.

В сериале Тень любви 2 серия эфир СТБ от 03.02.2021 вы увидите продолжение истории Рины. На плечи женщины свалился огромный груз. Она все еще не смогла оправиться от осознания, что муж врал ей в течение пяти лет, а тут вдруг оказалось, что нужно решать настоящие проблемы. Рина столько лет жила, как птичка в золотой клетке, что теперь и не представляет, за что хвататься сначала. Во 2 серии мелодрамы Тень любви женщина поняла, что настало время взять судьбу в свои руки.

Оказалось, что муж Рины ехал показать любовнице дом, который он собирался ей подарить.

Командировки, бизнес, семинары и студенты – все это оказалось ложью. И все-таки Рина не смогла задушить в себе все добрые порывы. Она занялась похоронами Елены и приняла волевое решение – забрать ее сына с собой. Неужели она решила воспитывать ребенка мужа и его покойной любовницы? Смотрите в сериале Тень любви 2 серия.

Рина берет все дела в свои руки.

Женщина поняла, что теперь она может надеяться только на себя. Муж оставил ей разбираться не только с похоронами любовницы и внебрачным ребенком, но и долгами фирмы. А ведь Рине нужны деньги на его лечение… Увы – Тимофей потерял практически все.

Мужчина винит себя и не хочет лечиться.

Несмотря на предательство мужа, Рина все еще не готова его бросить. Она решительно настроена найти работу и поставить Тимофея на ноги, ведь сейчас он в очень плохом состоянии. А для лечения нужны лекарства, спецпалата, различные массажи и оборудование. Смотрите в сериале Тень любви 2 серия, какие еще неприятности свалились на голову бедной женщине.

Рина обрела неожиданного союзника в лице водителя мужа.

Сначала Костя помог ей с похоронами Елены, и он не собирается на это останавливаться. Неужели в это темное время Рина смогла найти настоящего друга… или что-то большее?

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Смотрите в 3 серии сериала Тень любви от 03.02.2021:

Рина дает детям частные уроки химии, работает ночным администратором в мотеле, занимается физреабилитацией мужа. Жизнь практически наладилась. Но есть еще столько вопросов, которые нужно решить…

В сериале Тень любви 3 серия эфир СТБ от 03.02.2021 Костя предложил Рине переехать к нему. Их отношения потихоньку развиваются, и мужчина уже готов к следующим шагам. Но сама Ирина все еще не хочет спешить. Впервые за десять лет она снова начала зарабатывать сама. Она чувствует огромную ответственность перед мужем и детьми. Рина пообещала, что не бросит Тимофея, пока он не встанет на ноги. Костя боится, что в конце концов женщина выберет своего неверного мужа, а не его. Ведь она все еще так ни разу и не согласилась у него переночевать… Следите за развитием их отношений в сериале Тень любви 3 серия онлайн.

Рине предложили работу мечты.

Главная героиня сериала Тень любви долго не занималась ничем, кроме семьи, хотя в университете ей пророчили светлое будущее. И тут у подруги Рины возникла гениальная идея… Смотрите в сериале Тень любви 3 серия, какую работу предложили Ирине.

Тимофей не настроен на выздоровление.

Мужчина чувствует себя совершенно раздавленным из-за вины и болезни. Он все еще не ощущает ног, несмотря на все старания жены. Рина не желает разговаривать с Тимофеем об их разрушенной семейной жизни. Все, что интересует женщину, это его здоровье. Как только муж встанет на ноги, она намерена подать на развод. Тимофей прекрасно понимает, что он сам разрушил их общее счастье, а потому решает покончить с собой!

В сериале Тень любви 3 серия Рина вернулась домой со свидания и обнаружила Тимофея с перерезанными венами.

Женщина тут же позвонила в скорую. Несмотря на измену мужа, она не желает ему смерти. Даже если она его больше не любит… Или все-таки у нее все еще остались чувства к Тимофею?

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Смотрите в 4 серии сериала Тень любви от 03.02.2021:

Наконец Рина осталась наедине с Константином. Однако их идиллию прервал телефонный звонок.

В сериале Тень любви 4 серия от 03.02.2021 Рина узнает, что Иван сбежал из дома. Она, ничего не объясняя, впопыхах покидает Костю и направляется домой, чтобы найти своего сына.

Не успела Рина забежать в дом, как Тимофей сразу начал оправдываться. В сериале Тень любви 4 серия мужчина признался, Ваня подслушал их разговор с Павликом. Тот спросил, куда исчезла мама, а Тимофей не сдержал своих эмоций и рассказал малом всю правду о тяжелых отношениях с женой. Вслед Иван крикнул, если его здесь никто не любит, то он лучше уйдет. И где теперь искать парня? Обзвонили морги, больницы, полицию… Пока все напрасно.

В 4 серии Тень любви Рине пришла светлая мысль. Она вспомнила, куда мог уйти Иван и пулей полетела туда. Интуиция ее не подвела. Мальчик сидел в «пиратском тайнике». Но как он объяснил свою выходку маме? Смотрите 4 серию сериала «Тень любви».

Жизнь главной героини сериала Тень любви в 4 серии наладилась. Рина вернулась на работу, по которой давно скучала, забрала машину с ремонта… Даже Тимофей понемногу приходит в себя. Но самое главное – женщина нашла свою настоящую любовь. Однако, сможет ли Рина забыть о своем почти бывшем муже и начать жизнь с чистого листа? Ответ узнайте в 4 серии Тень любви.

У Тимофея тоже дела пошли в гору. Экспериментальные семена сои, которые он еще раньше дал директору агрофирмы Геннадию, дали свои плоды. Теперь Гена расширяет свое производство и предложил мужчине сотрудничество. Результаты этого соглашения в 4 серии сериала Тень любви обещают перевернуть жизнь Тимофея с ног на голову. Подробности далее.

Рина решилась на серьезный разговор со своим мужем. Речь зашла о переезде и разводе. Ни слова она не захотела слушать от Тимофея. Женщина давно для себя все решила. Но не поспешила ли Рина со своим решением? Узнайте первыми, что дальше произошло между супругами в сериале Тень любви 4 серия.

Финал шокирует вас с ног до головы!

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