МастерШеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025 дивитися онлайн

3 травня 2025 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 03.05.2025
Пресслужба каналу СТБ

03.05.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 10 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 10 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 03.05.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: половина сезону позаду, а відтак – час готуватися до фінішної прямої! На аматорів чекатиме справжня репетиція фіналу! Буде півфінал, фінал та битва за життя на проєкті. Три раунди: в першому готують усі, судді куштують та обирають найкращих, найгірших та посередніх. Найгірші отримають чорний фартух, інші ж – продовжують кулінарне змагання. А темою стануть… бутерброди! Адже елементарне – часто найскладніше! Хто з аматорів перевершить сам себе, а хто не впорається? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025.

10 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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