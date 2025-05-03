МастерШеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025 дивитися онлайн
3 травня 2025 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 15 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 03.05.2025
Пресслужба каналу СТБ
03.05.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 10 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 10 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 03.05.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту МастерШеф
15 сезон: половина сезону позаду, а відтак – час готуватися до фінішної прямої! На аматорів чекатиме справжня репетиція фіналу! Буде півфінал, фінал та битва за життя на проєкті. Три раунди: в першому готують усі, судді куштують та обирають найкращих, найгірших та посередніх. Найгірші отримають чорний фартух, інші ж – продовжують кулінарне змагання. А темою стануть… бутерброди! Адже елементарне – часто найскладніше! Хто з аматорів перевершить сам себе, а хто не впорається? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025.
10 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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