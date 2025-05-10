МастерШеф 15 сезон 11 випуск від 10.05.2025 дивитися онлайн
10 травня 2025 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 15 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 10.05.2025
Пресслужба каналу СТБ
10.05.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 11 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 11 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 10.05.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
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15 сезон: аматори неодноразово працювали в командах, проте, такого розподілу ще не було! На картках, які нададуть судді, будуть по три різних ресурси, відтак, це шість карток з продуктами, три картки з часом та три картки з девайсами. Кожен отримає одну карту випадковим чином. А далі – найцікавіше: учасники мають сформувати команди по чотири людини, в кожній команді має бути дві людини з продуктами, одна з девайсами та одна людина з часом. Що з цього вийде? Та які страви приготують аматори? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 11 випуск від 10.05.2025.
11 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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